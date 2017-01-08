İSTANBUL, () -ESENYIRT'ta, yüksek ateşe yakalanan 6 aylık Miraç bebek, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yoldan ambulansla iş makinesi eşliğinde hastaneye götürülebildi. Esenyurt Örnek Mahallesi 1518'nci sokakta oturan Şükran Çakır, 6 aylık bebeğinin ateşinin yükseldiğini ve yolların karla kaplı olması nedeniyle hastaneye götüremediğini telefonla Esenyurt Belediyesi'ne bildirdi. Bunun üzerine, Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İlk önce, yolun karla kaplı olması nedeniyle ambulans ve sağlık ekipleri sözkonusu adrese gidemedi. Bunun üzerine Esenyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Yol Bakım ekipleri iş makinesiyle yolu açarak ambulansa eşlik etti. Yolun açılmasıyla adrese ulaşabilen Sağlık ekibi 6 aylık bebek Miraç Çakır'ı, yanında anne ve babası ile ambulansa alarak Esenyurt Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedavi altına alınan bebek Çakır, sağlığına kavuştu.
(Görüntülü Haber) Hasta bebek karla kapanan yoldan iş makinesi eşliğinde hastaneye götürüldü
İSTANBUL, () -ESENYIRT'ta, yüksek ateşe yakalanan 6 aylık Miraç bebek, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yoldan ambulansla iş makinesi eşliğinde hastaneye götürülebildi. Esenyurt Örnek Mahallesi 1518'nci sokakta oturan Şükran Çakır,...
08 Ocak 2017 Pazar 23:34
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