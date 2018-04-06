(Görüntülü Haber) Hassa'da Süleyman Şah Namazgahı ibadete açıldı

Ferhat DERVİŞOĞLU/Kasım NARCI/HASSA(Hatay),() Hatay'ın Hassa İlçesi'nde yapımı tamamlanan Süleyman Şah Namazgahı, törenle ibadete açıldı. Kocaeli'nin Darıca Belediyesi ve Hassa Belediyesi işbirliğiyle Ardıçlı Mahallesi'nde Sugediği Sınır Karakolu yolu üzerinde yapımı tamamlanan Süleyman Şah Namazgahı'nın açılışı için tören düzenlendi. Şehitler için saygı duruşundan sonra İstiklal Marşı'nın okunduğu törende konuşan Hassa Belediye Başkanı Abdurrahman Demirel, daha önce vatandaşların yağmur duası yapmak için kullandıkları alanın namazgah haline getirildiğini söyledi. Demirel, Atalarımızın sefere giderken namaz kılmak için yaptıkları namazgah projesini Afrin Zeytin Dalı Harekatı?na giden askerlere ithafen yaptık. Güzel bir eser kazandırıldı. Afrin?e giden birliklerimiz buradan geçti" dedi. Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise, "Bu yapı açık havada namaz kılmak için yapıldı. İslamiyetin ilk dönemlerinde Cuma ve bayram namazları bu alanlarda kılınırdı. Askerlerimizin topluca bir bölgede namaz kıldıklarını gördük ve bu namazgahı şehitlerimizin anısına yaptık" diye konuştu. Konuşmaların ardından namazgahın açılışı yapıldı. Törene katılanlar askerlerle birlikte Cuma namazını kıldı ve tüm şehitler için dua edildi. Mehteran takımının gösteri sunduğu açılışta alana zeytin fidanları da dikildi.