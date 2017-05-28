Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
FETÖ yurtlarında PKK propagandası yapılıyormuş
FETÖ yurtlarında PKK propagandası yapılıyormuş
Nisan ayında 664 yatırım teşvik belgesi verildi
Nisan ayında 664 yatırım teşvik...
AKP Genel Başkanı Erdoğan, Topbaş'ın damadı Kavurmacı ile ilgli sert konuştu
Erdoğan'dan 'damat' Kavurmacı açıklaması
Galatasaray'ın efsane başkanlardan Ali Tanrıyar vefat etti
Galatasaray'ın efsane başkanlardan Ali Tanrıyar...

(Görüntülü Haber) Hasbahçe’de Ramazan etkinlikleri başladı

İSTANBUL, () - KAĞITHANE Belediyesi’nin her yıl gelenekselleşen Ramazan özel programları başladı. İlk gün iftarını Hasbahçe Etkinlik alanında veren Kağıthane Belediyesi, sivil toplum kuruluşları, dernekler, spor kulüpleri, muhtarlar,...

İSTANBUL, () - KAĞITHANE Belediyesi’nin her yıl gelenekselleşen Ramazan özel programları başladı. İlk gün iftarını Hasbahçe Etkinlik alanında veren Kağıthane Belediyesi, sivil toplum kuruluşları, dernekler, spor kulüpleri, muhtarlar, meclis üyeleri ve basın-sanat camiasından kişileri ağırladı. Katılımın yüksek olduğu iftar programı Kur-an tilaveti ve mehter takımının gösterisi ile başladı. Akşam ezanının ardından oruçların açılmasıyla birlikte sahneye tasavvuf müziğinin sevilen isimlerinden Güçlü Soydemir çıktı. Ezgi ve ilahileriyle davetlilere güzel bir iftar akşamı yaşatan Soydemir’in ardından Sezgin Maden’in sunuculuğunda çocuk eğlenceleri programı gerçekleştirildi. Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç da eşi Fatma Kılıç ile birlikte Hasbahçe Etkinlik Alanı’nda bu yılın ilk iftarını yaptı. Tüm masaları tek tek dolaşarak misafirlerle yakından ilgilenen Başkan Fazlı Kılıç; ‘’Bugün aylardan en mübarek olanının ilk gününü yaşıyoruz. Ramazan ayı süresince 19 mahallemizde sokak iftarlarımız olacak. Ayrıca her akşam Hasbahçe’de ramazanın anlam ve önemine uygun programlar gerçekleştireceğiz. Ramazan ayının ülkemiz ve tüm İslam alemi için hayırlar getirmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246