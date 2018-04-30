(Görüntülü Haber) Hasanoğlan'da köy enstitüleri'nin kuruluş yıldönümü kutlandı

Hüseyin ÖZBALI ELMADAĞ (Ankara), () Türkiye'de bir dönem eğitim sistemine damgasını vuran Köy Enstitüleri'nin 78'inci kuruluş yıldönümü, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan Hasanoğlan Mahallesi'ndeki Hasanoğlan Köy Enstitüsü yerleşkesinde çeşitli etkinliklerle kutlandı. Köy Enstitüleri'nin 78'inci kuruluş yıldönümü, Hasanoğlan Köy Enstitüsü yerleşkesi içinde bulunan Amfi Tiyatroda kutlandı. Düzenlenen programa, Hasanoğlan Atatürk Öğretmen Okulu Mezunları Derneği'nin üyeleri, çeşitli dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Hasanoğlan Atatürk Öğretmen Okulu Mezunları Derneği Başkanı Dr. Hüseyin Demirci etkinlikte yaptığı konuşmada, 1941 yılında bin dönümlük arazi üzerine kurulan Hasanoğlan Köy Enstitüsü geçen zaman içerisinde bazı kurumlara tahsis edilerek 600 dönüme düşürüldü. Köy Enstitülü çocukların emekleri ile 120 bina ve 3 binden fazla ağacın bulunduğu yerleşke gözler önünde çürüyor. Bu yerleşkenin derhal bir devlet üniversitesi eğitim fakültelerine devredilerek eğitim yuvası olarak devam etmesi arzusundayız dedi.Türkiye genelinde 21 ilde kurulan Köy Enstitüleri'nin topluma sağladığı eğitim, kültürel ve sanatsal kazanımları sayesinde Cumhuriyetin aydınlanma ocağı olarak Anadolu'ya yayıldığını belirten Demirci, şunları söyledi Anadolu'nun en ücra köylerinde tıptan, ziraata, hayvancılıktan genel eğitime bir toplumsal önderlik rolü üstlendi. Köy Enstitüleri'nde Talip Apaydın, Mahmut Makal, Mehmet Başaran gibi ünü uluslararası arenaya ulaşmış yüzlerce yazar, şair, müzisyen, ressam ve çok sayıda ilim insanı yetiştirdi. Köy Enstitüleri bir aydınlanma ocağıydı ama ne yazık ki karardılar.