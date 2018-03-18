(Görüntülü Haber) Hasan Celal Güzel, Denizli'de hastaneye kaldırıldı

AMBULANS HELİKOPTERLE ANKARA'YA SEVK EDİLDİ Denizli'nin Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesi'ndeki bir otele fizik tedavi için gelen ve aniden fenalaşması sonucu hastaneye kaldırılan eski bakanlardan Hasan Celal Güzel'in, buradaki ilk müdahalenin ardından sevkine karar verildi. Hastaneden ambulansla 11. Komando Tugay Komutanlığı'na götürülen Güzel, buraya indirilen ambulans helikopterle alınıp, Ankara'daki özel hastaneye götürüldü. Denizli'deki özel hastanenin Başhekimi Dr. Mustafa Kıvrak, kronik böbrek yetmezliği olan Güzel'in sağlık durumunun orta düzeyde olduğunu, ilk müdahalesinin yapıldıktan sonra helikopterle Ankara'ya sevk edildiğini söyledi. Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Zolan, AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz ve Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, hastaneye gelerek, Hasan Celal Güzel hakkında bilgi aldı. Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()