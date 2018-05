(Görüntülü Haber) Harran Üniversitesi'nden Suriyeli öğrenciler için sınav

Ali LEYLAK- ŞANLIURFA-)ŞANLIURFA Harran Üniversitesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörden temizlediği Suriye'nin El-Bab ve Cerablus kentlerinde, öğrencilerin yüksek öğrenim görmeleri için Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (HRÜYÖS) yaptı. Harran Üniversitesi öğretim elemanlarınca, Türkçe-İngilizce-Arapça olarak hazırlanan sorular üzerinden, Cerablus'ta bir merkez 14 salonda, El-Bab?da 2 ayrı merkezde 26 salonda yapılan sınava, yaklaşık 800 öğrenci girdi. Şu anda ciddi bir emniyet problemi olduğu için Suriye'den Türkiye'ye gelemeyen öğrencilerin kendi memleketlerinde rahat bir şekilde sınava girmeleri için böyle bir yol izlediklerini söyleyen Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın; Amerika, Suriye?ye 5 bin tır silah gönderdi. Türkiye 10 bin tır insani yardım gönderdi. Üniversite olarak ülkemizin bu insani girişimlerine destek olmak amacıyla oradaki gençlere umut kapısı olmak istedik. Eğitim kısmıyla ilgili çalışmalar yaparak o boşluğunu doldurmak istiyoruz. Şu anda yaklaşık olarak 800 öğrenci sınava girdi. Biz inşallah bu hizmetlerimizi devam ettireceğiz. Sınav çok geniş güvenlik tedbirleri eşliğinde, zor şartlar altında yapıldı. Sınavı başarılı bir şekilde gerçekleştiren başta Harran Üniversitesi Göç Politikaları Merkezi (HÜGÖÇ) olmak üzere emeği geçen tüm ekibimize teşekkür ederim dedi. Türkiye'nin her zaman mazlumun yanında yer alarak adaletten ayrılmadığına dikkat çeken Rektör Taşaltın, Amerika ve İngiltere'nin girdiği yerde terör ve gözyaşı bıraktığını, Türkiye'nin girdiği her yerde barış ve huzuru tesis ettiğini söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine ve Harran Üniversitesi'ne, Suriyeli çocuklara gelecek sağladıkları için teşekkür ettiğini söyleyen Cerablus Meclis Üyesi Eğitim Komisyonu Başkanı Mustafa Casım; Şu an çok mutluyuz. Bu mutluluk öğrencilerimizin gözlerinden okunuyor. Bölge halkları olarak Türkiye'nin bu desteğini asla unutmayacağız. Gelecekte daha iyi ilişkilerimiz olacak inşallah. Öğrencilerimize bu hakkı tanıyan Harran Üniversitesi'ne teşekkür ederek, sınavına giren tüm öğrencilerimize başarılar dilerim dedi. Harran Üniversitesi, 7 yıldır terör dolayısıyla yükseköğrenim göremeyen Suriyeli öğrencilerin üniversite hayalini gerçekleştirdi. Bu sınavı başarıyla geçen öğrenciler, Türkiye'de 60 üniversiteye kayıt yapma hakkı kazanacakları kaydedildi.