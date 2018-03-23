(Görüntülü Haber) Haresta’dan tahliye edilen 1908 sivil İdlib yakınlarına yerleştirildi

SURİYE’nin başkenti Şam’a bağlı ve kuşatma altında bulunan Doğu Guta’nın Haresta beldesinden tahliye edilen aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu 1908 sivil, İdlib yakınlarına yerleştirildi. İnsan Hak ve Hürriyetleri(İHH), İnsani Yardım Vakfı ekiplerince 2013 yılından bu yana kuşatma altında tutulan Doğu Guta’nın Haresta beldesinden 30 otobüs ile tahliye edilen bin 908 kişi Hama yakınlarında karşılanarak ilk anda acil ihtiyaçları karşılandı. İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, Şam yakınlarında bulunan Doğu Guta’nın Haresta beldesinin 2013 yılından bu yana kuşatma altında tutulduğunu, sivil yerleşim yerlerine yönelik Rusya ve Esed rejimine bağlı güçlerin havadan ve karadan gerçekleştirdikleri saldırıların artması üzerine taraflar arasında yapılan anlaşma ile ilk kafilenin İdlib’e tahliye edildiğini söyledi. Tosun, “Son bir ayda içerisinde Rusya ve Esed rejimine bağlı güçlerin çocuk, kadın gözetmeksizin düzenledikleri saldırılar Doğu Guta’nın üç parçaya bölünmesine neden oldu. Saldırıların kesintisiz devam etmesi nedeniyle Haresta beldesindeki insanlar son bir aydır hayatta kalmak için sığınaklarda yaşıyor. Sivillerin içinde bulunduğu zor durum Doğu Guta’nın Haresta beldesinden büyük çaplı bir tahliye anlaşmasını gündeme getirdi. İlk tahliye 30 otobüsle bin 908 kişi Hama’nın Madik kalesi yakınlarında bulunan muhaliflerin kontrol ettiği alana ulaşması ile gerçekleşti” dedi. SİVİLLER İDLİB’E YERLEŞTİRİLDİ Tahliye edilenlerin acil ihtiyaçlarının karşılandığını, ve İdlib’te belirlenen çeşitli alanlara yerleştirileceğini sözlerine ekleyen Tosun, "Tahliye edilen aileler İdlib kent merkezi ve kırsalında kurulan geçici konaklama merkezlerinin yanı sıra Batı Halep kırsalındaki Kefer Hamra ile Hareya’da tuttuğumuz 500 farklı eve yerleştirilecek. Ailelerin ihtiyaçlarını ücretsiz bir şekilde karşılamaları için yerleştirildikleri alanlara hayır çarşıları açacağız. Aynı zamanda gıda ve sağlık alanında desteklerimize devam edeceğiz."