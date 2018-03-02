(Görüntülü Haber) Harekata katılan askerlere 'İskilip dolması' yapmaya geldiler

Reşit ÇELEBİOĞLU- Cansel KİRAZ/KİLİS, () - ÇORUM'un İskilip Belediyesi, TSK'nın Afrin’e yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı’nda görevli askerlere ‘İskilip dolması’ yapmak üzere Kilis’e geldi.



Kilis İl Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün bahçesinde İskilip dolması yapılmak üzere 41 kazan kaynatıldı. Dolma ustası Ahmet Güneş, İskilip dolmasının ‘dünyanın en uzun sürede pişen yemeği’ olduğunu belirterek, “Pişme süresi 12 saattir. ‘Akçeltik’ dediğimiz özel bir piliç kullanıyoruz. Tereyağlarımız yöresel, bunlar tereyağı ve soğanla kavrulduktan sonra içini yapıyoruz. Cağ dediğimiz bez torbalara koyuyoruz. Daha sonra eti su görmeden 12 saat pişiriyoruz. Çok lezzetli ve doyurucu bir yemektir. Afrin’de bizim için çarpışan askerlerimiz için en iyisi en kuvvetli, en lezzetli bir şeyler ikram edebilirsek bizler için ne mutlu" dedi.



İskilip Belediyesi görevlilerinden Ali Dede, 25 kişilik ekip ile harekata katılan askerlere yanlarında oldukları hissettirmek için Suriye sınırındaki Kilis’e geldiklerini belirterek, "Osmanlı’nın sefer yemeği olan İskilip dolması ikramını 10 bin askerimize ikram etmek için burada bulunuyoruz. İskilip dolması, yapılışı 500 yıla dayanan bir dolma. Doyurucu ve tok tutucu. Ön hazırlığı bittikten sonra 12 saat odun ateşinde pişmiş olacak ve yarın ikram edeceğiz" diye konuştu.



Kazanlarda pişirilen dolmalar yarın askerlere ikram edilecek.