Alper KORKMAZ/İSTANBUL,()-HARAMİDERE'de Metrobüs aracı sürücüsünün kontrolünden çıkarak durakta bekleyen önündeki metrobüs aracına çarptı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
(Görüntülü Haber) Haramidere'de metrobüs kazası; yaralılar var (1)
Alper KORKMAZ/İSTANBUL,()-HARAMİDERE'de Metrobüs aracı sürücüsünün kontrolünden çıkarak durakta bekleyen önündeki metrobüs aracına çarptı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk...
04 Şubat 2018 Pazar 21:52
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