(Görüntülü Haber) Haramidere'de metrobüs kazası; 11 yaralı (2)

Alper KORKMAZ/İSTANBUL,()-HARAMİDERE Metrobüs Durağı'nda, sürücüsünün kontrolünden çıkan Metrobüs aracı, durakta bekleyen metrobüs aracına çarptı. Kazada yaralanan 11 kişi, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.



Kaza, saat 19.00 sıralarında Haramidere Metrobüs Durağı'nda meydana geldi. Seyir halindeki metrobüs aracı, sürücüsünün kontrolünden çıkarak durakta bekleyen başka metrobüs aracına çarptı. Kazada metrobüsün sürücüsü, bulunduğu şoför kabininde sıkıştı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Metrobüs sürücüsü, itfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarıldı. Metrobüs sürücüsü ile yolculardan oluşan 11 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan hayati tehlikesi olan kimsenin olmadığı öğrenildi.