(Görüntülü Haber) Hamursuz Bayramı kutlandı

Ramazan ÇELİK/HATAY, () ÜÇ semavi dinin bir arada yaşadığı Hatay'da, Musevi vatandaşların kutladığı 'Hamursuz' (pesah) bayramı Musevi vatandaşların ibadet yeri olan Havra?da kutlandı. Havra'daki kutlamaya Hatay Valisi Erdal Ata, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Uğur Ertekin, Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, Defne Belediye Başkanı İbrahim Yaman Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu, Alevi kanaat önderi Nasrettin Eskiocak ile çok sayıda musevi vatandaş katıldı. HATAY KÜLTÜR BAŞKENTİDİR Hatay Valisi Erdal Ata kutlamalar sırasında yaptığı açıklamada, Hatay'ın üç semavi dinin bir arada yaşadığı önemli bir kültür başkenti olduğunu söyledi. Tüm Musevi vatandaşların bayramını kutlayan Vali Erdal Ata, Hatay'daki bir arada yaşama kültürün tüm dünyaya örnek olması dileğinde bulundu. Musevi Cemaati Başkanı Şaul Cenudioğlu ise, Hamursuz Bayramı'nın Hz. Musa'nın cemaatiyle birlikte Firavun'dan kaçarken denizin ikiye yarılmasının ardından yapılan ve Firavun'dan kurtulan tüm Yahudilerin birlikte yediği mayasız hamur ekmeğini anmak için kutlandığını söyledi. Yapılan konuşmaların ardından mayasız hamurdan yapılan ekmek kutlamalara katılanlara ikram edildi.