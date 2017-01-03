Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - KAYSERİ’de, evine gitmek için halk otobüsüne binen 74 yaşındaki Hamit Tuna, araç hastane önünden geçerken bayıldı. Tuna, hastanede görevli sağlık çalışanlarının ilk müdahalesinin ardından hastaneye taşındı. Olay, merkez Kocasinan ilçesi Hastane Caddesi’nde meydana geldi. 38 AB 245 plakalı halk otobüsü ile Ziyagökalp Mahallesi’nde bulunan evine giden Hamit Tuna, araç Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünden geçerken birden fenalaşarak bayıldı. Otobüs şoförünün kapıyı açarak seslenmesi üzerine, hastanede görev yapan sağlık çalışanı, hasta taşıyıcısı ve güvenlik görevlisi Tuna’nın yardımına koştu. Otobüste ilk müdahalesi yapılan Hamit Tuna, ardından görevliler tarafından hastaneye taşındı. Tedavi altına alınan Tuna’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
(Görüntülü Haber) Halk otobüsünde bayılan yaşlı adama yakındaki hastane çalışanları müdahale etti
Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - KAYSERİ’de, evine gitmek için halk otobüsüne binen 74 yaşındaki Hamit Tuna, araç hastane önünden geçerken bayıldı. Tuna, hastanede görevli sağlık çalışanlarının ilk müdahalesinin ardından hastaneye...
03 Ocak 2017 Salı 17:36
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