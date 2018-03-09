Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL Zarar ettiğini iddia eden halk otobüsü sahipleri bugün İstanbul'da kontak kapattı. Eyleme, İstanbul Otobüs A.Ş. bünyesinde hizmet veren sendika üyesi erguvan halk otobüsü işletmecileri katılıyor. Kontak kapatan bir grup otobüs sahibi, Olimpiyat Stadı çevresinde toplandı. Eylemin Avrupa yakasındaki 600 otobüsü kapsadığı belirtiliyor.
(Görüntülü Haber) Halk otobüsleri kontak kapattı (3)
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL Zarar ettiğini iddia eden halk otobüsü sahipleri bugün İstanbul'da kontak kapattı. Eyleme, İstanbul Otobüs A.Ş. bünyesinde hizmet veren sendika üyesi erguvan halk otobüsü...
09 Mart 2018 Cuma 11:19
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