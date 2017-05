(Görüntülü Haber) Halime nine, yamaç paraşütüyle tekrar atlamak istiyor

Deniz TOKAT/DENİZLİ, () - MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'ndeki Babadağ'dan geçen yıl yamaç paraşütü pilotu torunuyla yaptığı atlayışın görüntüleri sosyal medyada yayınlanınca fenomen olan 86 yaşındaki Kavçakar, memleketi Denizli'de yaşadığı o tecrübeyi paylaştı. Halime nine, paraşütle atlamaktan korkmadığını vurgulayarak, tekrar yapmak istediğini söyledi.



Denizli'nin Kayhan Mahallesi'nde torunlarıyla birlikte yaşayan 4 çocuk annesi Halime Kavçakar, geçen yıl diş tedavisi için torunlarının da bulunduğu Muğla'nın Fethiye İlçesi'ne gitti. Yamaç paraşütü pilotu olan torunuyla yaptığı uçuşun görüntülerinin yayınlanmasıyla sosyal medyada fenomen haline geldi. Kavçakar, ailesinin yaşadığı yoksulluk sebebiyle, henüz 15 yaşındayken kendisinden 25 yaş büyük birisiyle evlendiğini, hayatının çalışmakla geçtiğini anlattı. Dinçliğini çalışmaya bağlayan Kavçakar, günlük hayatının masa örtüsü dikmekle ve bahçesindeki ağaç ve sebzelerle ilgilenmekle geçtiğini söyledi. Diş tedavisi için Muğla'nın Fethiye ilçesine gittiğini anlatan Kavçakar, Fethiye Ölüdeniz'de gezerken, yamaç paraşütü pilotu olan torunu Günay Tutkun'la birlikte paraşütle atladığını söyledi.



Paraşütle atlamaktan hiç korkmadığını vurgulayan Kavçakar, "Uçmak ister misin nine' diye sordular. Ben de uçtum. Paraşütten indiğimde herkes alkışladı. '86 yaşındaki nine bindiyse biz niye binemeyelim' dediler. Uçarken hiç korkmadım. Hiç heyecanlanmadım. Uçmak çok zevkli oluyor. Havadayken her yeri görebiliyorsun. Ormanları görüp, denizin üzerinden geçiyorsun. Havada rüzgar çok şiddetli oluyor. Başımdaki eşarbım uçuyordu. Bende boynuma bağladım. Uçmayanlara denemelerini tavsiye ederim. Yine gitsem yine uçarım. Yazın torunlarım götürürse tekrar binmek istiyorum" dedi.