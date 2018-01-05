(Görüntülü Haber) Halil Ergün: Çok önemli izler bıraktı ve bize veda etti

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İSTANBUL Sanatçı Halil Ergün, hayatını kaybeden usta oyuncu Münir Özkul'un kızı Güner Özkul'a taziye ziyaretinde bulundu. Gazetecilerin soruları üzerine Ergün, " Türkiyenin başı sağolsun. Büyük bir aktörü kaybettik. Uzun sürdü rahatsızılğı ama nurlar içinde yatsın.Sinemada, tiyatroda özellikle büyük zenginlikti onun varlığı. Çok önemli izler bıraktı ve bize veda etti" diye konuştu.