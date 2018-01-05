Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İSTANBUL Sanatçı Halil Ergün, hayatını kaybeden usta oyuncu Münir Özkul'un kızı Güner Özkul'a taziye ziyaretinde bulundu. Gazetecilerin soruları üzerine Ergün, " Türkiyenin başı sağolsun. Büyük bir aktörü kaybettik. Uzun sürdü rahatsızılğı ama nurlar içinde yatsın.Sinemada, tiyatroda özellikle büyük zenginlikti onun varlığı. Çok önemli izler bıraktı ve bize veda etti" diye konuştu.
(Görüntülü Haber) Halil Ergün: Çok önemli izler bıraktı ve bize veda etti
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İSTANBUL Sanatçı Halil Ergün, hayatını kaybeden usta oyuncu Münir Özkul'un kızı Güner Özkul'a taziye ziyaretinde bulundu. Gazetecilerin soruları üzerine Ergün, " Türkiyenin başı sağolsun....
05 Ocak 2018 Cuma 16:07
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.