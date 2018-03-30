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(Görüntülü Haber) Halikarnas Ot Festivali başladı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 'Halikarnas Ot Festivali' başladı. Festivale katılanlar, açılan hediyelik eşya ve ot stantlarını gezdi. Kumbahçe Mahalle Muhtarlığı tarafından Bodrum Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen ve ot...

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 'Halikarnas Ot Festivali' başladı. Festivale katılanlar, açılan hediyelik eşya ve ot stantlarını gezdi.

Kumbahçe Mahalle Muhtarlığı tarafından Bodrum Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen ve ot meraklılarını buluşturan 'Halikarnas Ot Festivali' kortej yürüyüşüyle başladı. Bodrum Belediye Meydanı'ndan başlayan yürüyüş, stantların açıldığı Kumbahçe Meydanı'nda sona erdi. Etkinliğe Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve Kumbahçe Muhtarı Nil Taşkıran da katıldı. Çevre ilçelerden de gelenler festivalde stant açtı. 3 gün sürecek festival kapsamında yöresel ot yemekleri, enginar yemekleri, Girit yemekleri yapılacak, yemek sohbetleri, sabun yapımı, zeytinyağı tadım etkinlikleri yer alacak. Yemek tarifleri ot tutkunları ile paylaşılacak. Çeşitli konserler ve dans gösterileri de katılımcıları eğlendirecek.

Belediye Başkanı Kocadon, Bodrum'un 1 hafta arayla 3'üncü ot festivali düzenlenmesine dikkat çekerek, bunun coğrafyanın ne kadar zengin olduğunu gösterdiğini söyledi. Kocadon, "Biz otlarımızla bugünlere geldik. Bu otlar bizim ana yemeğimizdi, ama şimdi restoranlarda meze olarak yer buluyor. Önemli olan da burada festivale ilginin büyük olmasıdır. Sosyalleşmeye olanak sağlarken, bölgeye ve ekonomiye de katkı sağlıyor. Ben elimden geldiğince bu festivallere destek vermeye devam edeceğim" dedi.

Muhtar Taşkıran ise, "Katılım oldukça yüksek. Festival kapsamında yemek etkinliklerimiz yarın gerçekleşecek. 130 stantta, 200'e yakın katılımcı var. Umarız haftasonu daha da renkli olacak" dedi.

 

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