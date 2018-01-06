(Görüntülü Haber) Haliç’te haç çıkarma töreni (2)

Taner YENER-Harun UYANIK/İSTANBUL,() HAZRETİ İsa`nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle Balat`taki Aya Yorgi Kilisesi'nde ayin düzenlenip denizden haç çıkarma töreni yapıldı. Fatih Balat’taki Fener Rum Patrikhanesi bahçesinde bulunan Aya Yorgi Kilisesi’nde düzenlenen ayine sabahın erken saatlerinde gelen ziyaretçiler, mum yakarak dua ettiler. Fener Rum Patriği Bartholomeos yönettiği ayine, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı İoannis Amanatidis, Yunanistan Ankara Büyükelçisi Petros Mavroidis, İstanbul Başkonsolosu Evangelos Sekeris ‘in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. Ayine gelenler girişte polis tarafından üst aramaları yapılarak içeri alandı. Haliç’in soğuk sularında haç çıkarma yarışı Öğlen saatlerine kadar süren ayinin ardından Bartholomeos ile ayine katılan cemaat mensupları, kortej halinde yürüyerek Haliç kıyısındaki haç atma törenine katıldı. Polis, törenin yapılacağı alan ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Haliç’te deniz polisi bekletilirken, töreni izlemeye gelenler aranarak törenin yapılacağı alana geçtiler. Bartholomeos'un haçı denize atmasıyla, teknelerde bekleyen katılımcılar, Haliç'in soğuk sularına atladı. Töreni sahilden izyelen çok sayıda turist ve vatandaşlar töreni cep telefonları ve kameralarıyla kaydetti. Solis üçüncü kez çıkardı Bu yıl haçı çıkaran geçen yılda haçı çıkaran Yunanistan'dan gelen Nikos Solis oldu. Bartholomeos, haçı kendisine getiren Solis 'e ucunda haç bulunan altın kolye hediye etti. Barışı sembolize eden beyaz güvencinleri gökyüzüne bırakan Bartholomeos diğer katılımcılara altın hediye edildi. Solis: “Benim için çok önemliydi” Suya atlayan gruptan bazı katılımcılar Yunanistan bayrağı açtı. Spor salonunda kişisel eğitmenlik yapan Solis, üçüncü kez haçı çıkardığını ifade ederek, “Üç gün önce tören için İstanbul’a geldim. Çok duygulandım, İnanılmaz bir duyguydu. Benim için çok önemliydi.” dedi. Öte yandan ayin ve tören Yunanistan devlet kanalı tarafından canlı olarak yayınlandı. Haç çıkarma töreni Hristiyan Ortodoks inancına göre Hazreti İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişi geleneksel olarak her yıl 6 Ocak tarihinde 'denizden haç çıkarma' töreniyle kutlanıyor. Hıristiyanlar Hz . İsa'nın, Ürdün Nehri`nde vaftiz edildiğine inanırlar. 6 Ocak tarihinde bu olayın anısına ve onu temsilen deniz, göl ve nehirlere yakın olan kiliselerdeki cemaat ve ruhani temsilciler, ayinin ardından sahile giderler. Kutsal haç, dualar eşliğinde ruhani lider tarafından suya atılır. Burada hazır bulunan gençler, suya atlayıp yüzerek, haçı almak için yarışır. Haçı çıkaran, ruhani lider tarafından bir altın haç ile ödüllendirilir. Suların kutsanmasını temsil eden bu gelenek, İstanbul’un bazı sahil semtlerinde yıllardır sürdürülüyor.