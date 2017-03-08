:Bağımsız milletvekili Ümit Özdağ ile MHP milletvekili Yusuf Halaçoğlu Mersin' in Silifke ilçesindeki bir düğün salonunda konuşma yapmak üzere bekledikleri sırada salona giren yaklaşık 100 kişilik ülkücü grup tarafından protesto edildiler. "Bu hareketin lideri Devlet Bahçeli'dir" diye slogan atan grup salondaki masalar ile kürsüyü devirdi. Çıkan kargaşa sırasında hareketli anlar yaşanırken Özdağ ve Halaçoğlu salondan çıkarıldı.
(Görüntülü Haber) Halaçoğlu ve Özdağ’ın konuşma yapacağı salonda gerginlik
:Bağımsız milletvekili Ümit Özdağ ile MHP milletvekili Yusuf Halaçoğlu Mersin' in Silifke ilçesindeki bir düğün salonunda konuşma yapmak üzere bekledikleri sırada salona giren yaklaşık 100 kişilik ülkücü grup tarafından protesto edildiler....
08 Mart 2017 Çarşamba 18:37
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