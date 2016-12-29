Haber-Kamera Mehmet İLKAY ÖZER İSTANBUL Mahkemenin tahliye kararının ardından yazarlar Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay tutuklu bulundukları Bakırköy Kadın Tutukevi'nden serbest bırakıldı. Yazar Necmiye Alpay çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
(Görüntülü Haber) Haklarında tahliye kararı verilen iki yazar serbest
Haber-Kamera Mehmet İLKAY ÖZER İSTANBUL Mahkemenin tahliye kararının ardından yazarlar Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay tutuklu bulundukları Bakırköy Kadın Tutukevi'nden serbest bırakıldı. Yazar Necmiye Alpay çıkışta basın mensuplarına...
29 Aralık 2016 Perşembe 20:57
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