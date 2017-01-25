(Görüntülü Haber) Hakkarili öğrenciler tatillerini kayak yaparak geçiriyor

HAKKARİ kent merkezine 12 kilometre uzaklıktaki 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi, yarıyıl tatilinde öğrencilerle dolup taşıyor. Milli Eğitim ve Gençlik Hizmetleri Spor İl müdürlüklerinin kiraladıkları araçlarla haftanın 5 gününü kayak merkezinde geçiren öğrencilere, Valiliğin katkılarıyla öğle yemekleri de veriliyor. Hakkari'nin 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi, kış aylarında Uludağ'ı aratmayan görüntülere sahne oluyor. Kayak merkezi hafta sonları ailelerle, hafta içi de öğrencilerle dolup taşıyor. Milli Eğitim ve Gençlik Hizmetleri Spor İl müdürlükleri, okullarda başarılı olan 110 öğrenciye yarıyıl tatili boyunca kayak imkanı sağlayarak ödüllendirdi. Buraya gelen 110 öğrenciye kayak antrenörleri tarafından haftanın 5 günü kayak eğitimi veriliyor. Kayak antrenörleri, kayak yapan öğrenciler arasında yetenekli gördükleri öğrenciler tespit edilip yarışmalara hazırlıyor. Milli Eğitim ve Gençlik Hizmetleri Spor il Müdürlükleri ayrıca 'Sağlıklı gelecek sporla gelecek' projesi kapsamında kent merkezindeki ilk ve orta okula giden 5 bin 100 öğrenciye haftanın 6 günü kayak eğitimi vermeye de devam ediyor. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kendilerine tanınan imkan sayesinde yarıyıl tatili boyunca kayak yapmanın heyecanını yaşadıklarını anlatan öğrenciler, kendilerine bu imkanı sağlayan yetkililere teşekkür ederken, Kayak eğitimi ile ilgili açıklama yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğünde görevli kayak Antrenörü Sabri Demir ise yoğun bir ilginin gösterildiğini söyledi. Demir, "Burada temel eğitim ve yarışmaya gidecek sporcuları hazırlıyoruz. Burada başarılı olan öğrencilerimize ilimizi temsilen il dışı yarışmalarına göndereceğiz. Okullarda başarılı olan öğrencilerimizi yarıyıl tatili boyunca burada kayak eğitimi vererek ödüllendiriyoruz. Temel eğitimden 48 öğrenci , yarışmaya girecek 67 öğrenci olmak üzere 110 öğrencimize yarıyıl tatili boyunca kayak eğitimi veriyoruz. Biliyorsunuz Hakkari coğrafyası mükemmel bir coğrafya. Yani kayak sporu ve doğa sporlarına çok elverişli bir coğrafyadır. Hafta içi olmasına rağmen burası öğrencilerle hınca hınç dolmuş durumda. Bizler burada geleceğin kayakçılarını yetiştiriyoruz. Bunu yaparken de zevk alıyoruz" dedi.