(Görüntülü Haber) Hakkarili dağcılar, 2 bin 900 rakımlı Mehet Dağı'na tırmandı

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, () - HAKKARİ Dağcılık Federasyonu İl Temsilciliği'nin organizasyonuyla bir grup dağcı, 2 bin 900 rakımlı Mehet Dağı'na zorlu tırmanış gerçekleştirdi. Hakkari Dağcılık Federasyonu İl Telsilciliği organizasyonuyla aralarında Dağcılık Federasyonu Hakkari il Temsilcisi Naci Ertunç, Reşko Doğa Sporları Kültür Derneği üyesi Avukat Turgut Besi'nin de bulunduğu 11 dağcı, Hakkari kent merkezine bağlı Bay köyünün arkasında bulunan 2 bin 900 rakımlı Mehet Dağı'na tırmandı. 2 BİN 900 RAKIMLI MEHET DAĞI'NA TIRMANDILAR Dağcılık Federasyonu Hakkari il Temsilcisi Naci Ertunç, Bay Köyü yakınında bulunan Toroslar'ın devamı olan Mehet Dağı'na tırmanış gerçekleştireceklerini söyledi. Ertunç, "Bunu geleneksel hale getirdik. Burada 2 zirve var. Kar ve çığ tehlikesinin durumuna göre hareket gedeceğiz. Çığ tehlikesi varsa soldaki zirveye tırmanacağız. Kış faaliyetleri kapsamında dağcılık faaliyetlerimiz devam edecektir. Amacımız Hakkari'nin o güzel dağlarını turizme kazandırmaktır" dedi.