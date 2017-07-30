(Görüntülü Haber) Hakkari'ye gelen 20 üniversiteli Berçelan Yaylası'nı gezdi

Behçet DALMAZ/ HAKKARİ, () - GENÇLİK ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan 'Damla Projesi' kapsamında 20 ünversiteli genç Hakkari'nin 3 bin 400 rakımlı Berçelan Yaylası'nı gezdi. Dört mevsimin yaşandığı yaylada bazı öğrenciler buz gibi sularda yüzerken, bazı öğrenciler de Temmuz ayında kar kütleleri üzerinde kaymanın keyfini çıkardı. Türkiye'nin batısında oturan gençlerin, Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinyakından tanıması ve yöre halkıyla bütünleşmesini sağlamak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 'Damla Projesi' başlatıldı. Bu proje kapsamında Hakkari'ye gelen Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde okuyan 20 genç, Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürü Reşit Güldal başkanlığında 3 bin 400 rakımlı Berçelan Yaylası'na çıktı. Kent merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan yaylaya belirli bir noktaya kadar araçlarla giden üniversite öğrencileri, daha sonra 4 kilometre yürüyerek bölgeye ulaştı. YÜZDÜLER HEM DE KAYDILAR Berçelan Yaylası'nı gezen bazı öğrenciler, Seyithan ve Lisa göllerinin soğuk sularına aldırmadan yüzerken bazı öğrenciler de 4 mevsimin yaşandığı yaylada Temmuz ayında gördükleri kar kütlelerinde kaymanın keyfini çıkardı. Gönüllerince eğlenen öğrenciler, yaylada Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekti. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yaylanın doğa güzellikleri arasında öğrencilere de çeşitli ikramlar yaptı. Ankara Hacatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Esra Yılmaz, gelmeden önce Hakkari'ye ön yargılı geldiğini, ancak gelip gördükten sonra kafalarındaki o ön yargının tamamen silindiğini söyledi. "BERÇEYLAN YAYLASINA HAYRAN KALDIK" Hakkari ve ilçelerini 6 gün gezdiklerini anlatan Yılmaz, Berçelan Yaylasını çok beğendiklerini belirterek, şöyle dedi: "Burası çok güzel bir yer. Farklı insanların kalplerine girebilmeyi öğrendik. Buralar gerçekten gelinmesi, gezilmesi, görülmesi gereken yerler. Gelmeden önce bölgede terör olayları ve çatışma ortamı oluyor gibi düşündük. Ama inanın bölgenin insanları o kadar samimi, o kadar içten karşıladı ki bizi ben gerçekten batıda Ankara'da bu samimiyeti göremedim. Bizleri misafir edip sürekli ikramlarda bulundular. Her türlü iyiliği, güzelliği bize sundular ve kalpleriyle geldiler, biz de onlara kalplerimizle geldik. Mesleğe geçtiğimde ilk tercihlerim arasında Hakkari yer alacak." Marmara Üniversitesinde Yüksek lisans yapan Manisalı İngilizce Öğretmeni Şube Ergin ise, Hakkari'de mutluluğun doruklarında olduklarını söyledi. Ergin, "Türkiye'nin dört bir yanında sosyal sorumluluk projemizi gerçekleştirmekteyiz. Hakkari'ye gelmeden önce çok önyargılıymışız. Ama tabi ki buraya karşı bir merakım var. İyi ki o merak beni buraya getirmiş. Buradaki insanlar korunmuş bir samimiyete sahip. İzmir'de düşündüğümüz samimiyet aslında buradaymış. Yaylada Hakkarili bir anne ile birlikteyiz. Kendi annem gibi ona sarılıyorum" dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal ise Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın başlattığı 'Damla projesi' kapsamında Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde okuyan ve doktora yapan örencilerin Hakkari ve ilçelerini yakından tanıma ve gezme fırsatı bulduğunu anlattı. Güldal, gelen öğrencilerin yöre insanıyla kaynaştığını ve bölgeye hayran kaldıklarını söyledi.