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(Görüntülü Haber) Hakkari ve Başkale'de karla mücadele

HAKKARİ'de kar yağışı nedeniyle kapalı olan 11 köy ve 24 mezranın yolunun yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri yoğun bir çalışma başlatırken, Van'ın Başkale ilçesinde ise, belediye...

HAKKARİ'de kar yağışı nedeniyle kapalı olan 11 köy ve 24 mezranın yolunun yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri yoğun bir çalışma başlatırken, Van'ın Başkale ilçesinde ise, belediye ekipleri yoğun bir kar çalışması yürütüyor. Hakkari İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, Hakkari'nin Durankaya beldesi ve bağlı grup köylere giden 2 bin 800 rakımlı Şibekör Tepesi'nde zorlu bir karla mücadele çalışması yürütüyor. İş makineleri ve greyderlerle yürütülen çalışmalarda, kapalı olan 11 köy ve 24 mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için yoğun bir çalışma yürütülüyor. Yer yer bir metreyi bulan karları temizlemeye çalışan ekipler, rüzgarın da etkesiyle kardan kapanan yolu bulmakta zaman zaman güçlük çekiyor. Köy ve mezra yollarının açılması için çalışma yürüten İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, Hakkari kent merkezinde de karla mücadele eden belediye ekiplerine de destek veriyor. Ekipler, okulların önünde biriken kar kütlelerini de temizliyor. Ekip şefi Seyni Aydemir, kardan dolayı Hakkari merkez ve ilçelerine bağlı kapanan 11 köy ve 24 mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için 50 iş makinesiyle çalışmaları yürüttklerini söyledi. Aydemir, "Kar kalınlığının yer yer iki metreyi bulduğu Durankaya beldesi ve bağlı grup köylerinin yollarını açmak için saat 06.00 da başladığımız karla mücadele çalışmaları hala sürüyor. Fırtınadan dolayı görüş mesafesi bazen sıfıra düşüyor. Kardan kapanan köy ve mezra yollarımızın yeniden ulaşıma açılması için ekiplerimiz geceli gündüzlü çalışıyor" dedi. BAŞKALE'DE KARLA MÜCADELE ÇALIŞMASI Van'ın Başkale ilçesinde ise, etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, belediye ekipleri vatandaşların daha rahat seyahat edebilmeleri için, ilçe merkezinde kar temizleme çalışması başlattı. Ekipler, buz tutan mahalle yollarına da tuzlama çalışması yaptı. İlçenin belirli noktalarına toplanan kar kütleleri, daha sonra kamyonlara yüklenerek ilçe dışına taşınıyor.

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