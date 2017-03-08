(Görüntülü Haber) Hakkari Valisi'nin eşi yöresel kıyafet giydi kadınlarla halay çekti

Behçet DALMAZ/HAKKARİ,()-HAKKARİ Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın eşi Doktor Funda Toprak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Hakkarili kadınlarla bir araya geldi. Yöresel kıyafet giyen Toprak, kadınlarla Kürtçe müzik eşliğinde halay çekti. Hakkari Valisi Toprak'ın eşi Doktor Funda Toprak, 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle Hakkarili kadınlarla yemekli programda bir araya geldi. Bir kafede verilen yemeğe, yöresel kıyafetli 200'e yakın kadın katıldı. Yemeğin ardından kendisi de yöresel kıyafet giyen Funda Toprak, yerel sanatçı Ulvi Temirağa'nın söylediği Kürtçe şarkılar eşliğinde Hakkarili kadınlarla kol kola girip halay çekti. Tüm kadınların kadınlar gününü kutlayan Funda Toprak şöyle konuştu: "Kadınlar, huzurlu bir yaşamın, aydınlık bir geleceği hak ediyorlar. Kadınlarımızın azim ve gücüne inanıyorum. Bu azim ve güç ülkemizin geleceği adına büyük bir potansiyel olduğuna inanıyorum. Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişimi sırasında kadınların oynadığı rolün dünya demokrasi tarihine geçecek niteliktedir. Bunu onlara yaptıran demokrasiye inançları ve vatan sevgisiydi. Bir anne olarak, bir eş olarak, bir evlat olarak kadın toplumu değiştiren, ülkeye istikamet verendir. Küçük yaştan itibaren kız-erkek çocuğu ayrımı yapmaksızın çocuklarımızı adaletli, merhametli, şefkatli iyi insanlar olarak yetiştirip, onlara örnek olmalıyız. 8 Martın dayanışmanın, dostluğun, kardeşliğin günü haline getirmek için çaba gösteren herkese şükranlarımı sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın eşleri Emine Erdoğan hanımefendinin ' Gönül elçileri projesi' Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Bu proje kapsamında kadınlara, çocuklara, yaşlılara gönüllü insanlar tarafından yardımda bulunuluyor. Ben bütün Hakkarili kadınların birer gönüllü elçi olmaya davet ediyorum." Funda Toprak, Hakkari'nin adının terör olayları ile değil de, birlik, beraberliğiyle, kültürüyle, doğa güzellikleriyle tanıtılması gerektiğini vurguladı. Programın ardından Toprak, Hakkarili kadınlarla birlikte Atatürk Kültür Merkezine geçerek burada kurulan sinemada hemşehrileri Yılmaz Erdoğan'ın 'Ekşi elmalar' filmini izledi.