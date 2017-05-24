(Görüntülü Haber) Hakkari Üniversitesi'nde halaylı mezuniyet sevinci

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, () - HAKKARİ Üniversitesi'nin 2016-2017 Akademik Yılı'nda mezun olan 453 öğrenci düzenlenen törende diplomalarını aldı. Mezunlar ardından keplerini havaya atıp, halay çekti. Hakkari Ünivesitesi bu yıl 6'ncı mezunlarını verdi. Çölemerik Meslek Yüksekokulu'nun bahçesinde düzenlenen mezuniyet törenine Vali Vekili Hasan Ongu, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Ömer Pakiş, kurum amirleri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Üniversitede 2 fakülde ve 3 MYO'dan 453 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı. Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Ömer Pakiş, Hakkari Üniversitesinde bu yıl 6'ncı mezuniyet töreni düzenlemenin gururunu yaşadıklarını belirterek, "Bu yıl 500'e yakın öğrencimizi mezun ettik.Çok mutluyuz, çok sevinçliyiz.Ama bir sevincimiz daha var. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında göndereceğimiz öğrencilerimizin iki katı kadar öğrenci alıyoruz. Bizim için Hakkarimizin, bölgemizin çok ayrı bir yeri var.Hakkari Üniversitesini halkımızla el ele verip inşallah o hedeflediğimiz noktaya taşıyacağız.Üniversitemizin fiziki alt yapısı ile ilgili çok güzel gelişmeler var.Mühendislik, İktisadi İdari Bilimler ile Eğitim Fükelteleri bizim için önemli. Şunu söyleyeyim. Mühendislik fakültemizin Elektrik -Elektronim Bölümüne, İktisad Fakültemizin Siyaset Bölümü ve Uluslararası iliişkiler bölümüne , Eğitim Fakültemizin ilave olarak sınıf öğretmenliği bölümüne bütün bunları 2017-2018 eğitim- öğretim yılında aktif hale getiriyoruz ve bu bölümlere öğrenci alıyoruz" dedi. Hakkari Üniversitesi'ndeki mezuniyet töreni, mezun olan 453 öğrencinin okul önünde keplerini havaya atmasıyla devam etti. Öğrenciler, daha sonra çalınan Müzik eşliğinde bol bol halay çekerek mezuniyet sevincini yaşadı. Rektör Pakiş, mezuniyet töreninin ardından Hakkari Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü öğrenci ve öğretim görevlilerinin hazırlamış olduğu Atatürk Kültür Merkezindeki serginin açılışına katıldı. Sergiyi gezen Pakiş, sergide emeği geçen öğretim görevlileri ve öğrencilere teşekkür etti.