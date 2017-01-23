(Görüntülü Haber) Hakkari'deki yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

HAKKARİ Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Necmettin Yılmaz, yoğun kar yağışı ardından yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için bir grup dağcı ile birlikte, Ağaçdibi ve Akbulut köylerindeki dağlara yem bıraktı. Soğuk ve sert geçen kış aylarında doğal yaşam alanlarında bulunan canlılar da unutulmadı. Hakkari Orman ve Su İşleri Müdürü Necmettin Yılmaz ile Türkiye Dağcılık Federasyonu Hakkari il Temsilcisi Naci Ertun ve bir grup dağcı, yoğun kar yağışı ardından yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlar için doğaya yem bıraktı. Hakkari'nin Akbulut ve Ağaçdibi köylerindeki karlı dağlara tırmanan Orman ve Su işleri Müdürü Yılmaz ve dağcılar, yem poşetlerini belirlenen bölgelere bıraktı. Yılmaz, şöyle dedi: "Zorlu kış şartlarında bizlere destek veren dağcı arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Doğaya yem bırakma çalışmalarımız Mart ayının sonuna kadar devam edecek. Bundan sonraki çalışmalarımızda da dağcı arkadaşlarımızı hep yanımızda görmek istiyoruz. Bu konuda bizlere desteklerini esirgemeyen sayın Valimize ve diğer yetkililerimize de teşekkür ediyorum." Dağcılık Federasyonu Hakkari il Tesilcisi Naci Ertunç, insanların doğaya zarar vermemesi gerektiğini belirterek, "Eski bir avcı olarak tüm avcılara sesleniyorum. Yapılan bazı hatalar sonucu doğaya zarar veriyoruz. Doğa tahribatına sebebiyet vermekten herkesin kaçınması gerekir. Bu nedenle bir grup dağcı arkadaşlarımızla birlikte Orman ve Su işleri Müdürlüğünün yapmış olduğu bu çalışmalara da destek verdik" dedi.