(Görüntülü Haber) Hakkari'de liselilerin mezuniyet sevinci

HAKKARİ'de bu yıl 18'inci mezularını veren Anadolu Lisesi'nde mezun olan 156 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi. Törende öğrenciler, keplerini havaya atarak mezun olmanın sevincini yaşadı. Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen törene okul idarecileri, öğretmenler, veli ve öğrenciler katıldı. 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı sonunda 156 öğrenciyi mezun eden Anadolu lisesi'ndeki törende, okul ve YGS birincilerine ödül verildi. Ardından Okul Müdür Vekili Beybün Gür bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından öğrenciler arasında çuval, sandalye kapma ve halay yarışmaları düzenlendi. Mezuniyet kıyafetlerini giyen öğrenciler isimleri tek tek okunarak tören alanına davet edildi. Sevinç ve hüznün bir arada yaşandığı törende öğrenciler müzikler eşliğinde bol bol eğlendi. Tören öğrencilerin keplerini havaya atmasıyla son buldu.