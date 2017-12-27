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(Görüntülü Haber) Hakkari'de kayak yarışması

HAKKARİ'de, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen kayak ve snowboard yarışmasında kayakçılar dereceye girmek iiçin yarıştı. Hakkari'ye 15 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 800...

HAKKARİ'de, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen kayak ve snowboard yarışmasında kayakçılar dereceye girmek iiçin yarıştı.

Hakkari'ye 15 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Tesisleri'nde düzenlenen Alp Disiplini Kayak ve Snowboard yarışmasına 54 sporcu katıldı. 4 kategoride düzenlenen yarışmaya katılan sporcular, dereceye girebilmek için ter dökerken, yarışma sırasında bazı sporcuların heyecandan düşme anları ise kameralara yansıdı.Yarışmada dereceye giren sporcular, önümüzdeki aylarda Türkiye Şampiyonası'nda Hakkari'yi temsil edecek.

 

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