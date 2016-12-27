(Görüntülü Haber) Hakkari'de karla mücadele seferberliği

HAKKARİ'de kar yağışı nedeniyle kapanan 12 köy ve 34 mezranın yolunun yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı Karla mücadele ekipleri yoğun bir çalışma başlattı. Ekipler köy yollarının yanı sıra kent merkezinde belediye ekiplerine de destek veriyor. Hakkari İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, Hakkari'nin Durankaya Beldesi ve bağlı grup köylere giden 2 bin 800 rakımlı Şibekör Tepesi'nde zorlu bir karla mücadele çalışması yürütüyor. Kar savurma makineleri ve greyderlerle yürütülen çalışmalarda, kapalı kalan 12 köy ve 34 mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için yoğun bir çalışma yürütülüyor. Yer yer 2 metreyi bulan karları temizlemeye çalışan ekipler, rüzgarın da etkesiyle kardan kapanan yolu bulmakta güçlük çekiyor. Köy ve mezra yollarının açılması için çalışma yürüten İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, Hakkari kent merkezinde de karla mücadele eden belediye ekiplerine de destek veriyor.