(Görüntülü Haber) Hakkari'de 'Çocuk Şenliği' düzenlendi

Behçet DALMAZ/HAKKARİ,() - HAKKARİ'de, Kadın Merkezi Vakfı (KAMER) tarafından, 'Dünyayı kadınlar ve çocuklar değiştirecek' projesi kapsamında Çocuk Şenliği düzenlendi. Kentin Gazi Mahallesi'ndeki Milli Eğitim Vakfı İlk ve Ortaokulu bahçesinde yapılan şenlikte 80 çocuk aileleriyle birlikte kumaş, yüz boyama ve ebru sanatı yaptı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı şenlikte çocuklar ve aileleri müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi. KAMER Vakfı Hakkari Sorumlusu ve projenin koordinatörü Ceylan Atalay, projenin 5 ilde uygulandığını söyledi. Amaçlarının bu projeyle farkındalık oluşturmak olduğunu belirten Atalay, "Evleri ziyaret ettik. Kadınlarla yüz yüze görüşmeler yaptık. Farkındalık grup çalışmaları yapıldı. Ve projenin son aşaması olarak çocuk şenliği düzenledik" dedi.