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(Görüntülü Haber) Hakkari'de bölücü terör örgütü üyesi bir kişi tutuklandı

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde terör örgütü üyeliğinden aranan bir şüpheli yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü...

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde terör örgütü üyeliğinden aranan bir şüpheli yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 16.02.2017 günü Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce hakkında yakalama kararı bulunan M.G. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 17.02.2017 günü sevk edildiği adli makamlarca Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan tutuklanmıştır" denildi.

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