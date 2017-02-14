(Görüntülü Haber) Hakkari'de 9 köy ve 15 mezranın yolu kapandı

HAKKARİ'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, yetkililer şu ana kadar 9 köy ve 15 mezara yolunun kardan dolayı ulaşıma kapandığını söyledi. Hakkari dün gece yarısından sonra başlayan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkilemeyi sürdürürken, kar kalınlığı kent merkezinde 30, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi buldu. Hakkari'de şu ana kadar 9 köy ve 15 mezranının yolu da ulaşıma kapandı. Kar yağışı nerdeniyle belediye ekipleri de alarma geçti. Belediye çalışanları sabahın erken saatlerinden itibaren belediye binası ve kaldırımlarda, iş makinaları da kent merkezindeki cadde ve sokaklarda yoğun çalışma başlattı.