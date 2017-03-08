(Görüntülü Haber) Hakkari'de 4'ü engelli 7 çocuk annesi yılın annesi seçildi

Behçet DALMAZ/HAKKARİ,()-HAKKARİ Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle yılın annesi seçilen Yüksekovalı 4'ü engelli 7 çocuk annesi Naciye Erekli'yi makamında kabul edip ödül verirken, beraberinde eşi Funda Toprak ve diğer kadınlara da gül dağıtıp Kadınlar Günü'nü kutladı. Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü tarafından düzenlenen ilk etkinlikte Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın eşi Funda Toprak ve beraberindeki Aile Sosyal Politikalar il Müdürü Mehmet Akif Bildirici, Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi gören kadınlara gül ve çeşitli hediyeler vererek günlerini kutladı. Programa Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim ile Vali Yardımcısı Hasan Ongu da katıldı Kadınlarla sohbet eden Toprak, dünyadaki tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladıklarını belirtti. Toprak, "Bugün vesilesiyle Aile Sosyal Politikalar Müdürümüz ile birlikte Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hasta kadınlar ve hastanedeki görevli kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü kutladık. Bunun dışında kadınlarımızla bugün öğle yemeğinde bir araya geleceğiz. Öğleden sonra da film gösterimi olacak" diye konuştu. YILIN ANNESİNE ÖDÜL Kadınlar Günü nedeniyle ikinci program ise Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın makamında gerçekleştirildi. Vali Toprak, eşi Funda Toprak, yılın annesi seçilen Yüksekovalı Naciye Erekli ve bir grup kadını makamında kabul ederek Kadınlar Günü'nü kutladı. 4'ü engelli 7 çocuğunu bakıcılık yaparak yetiştiren ve bu nedenle yılın annesi seçilen 56 yaşındaki Naciye Erekli'ye yarım altın ve yılın annesi ödülünü veren Vali Toprak, daha sonra eşi Funda Toprak ve makamında kabul ettiği kadınlara gül vererek Kadınlar Günü'nü kutladı. Vali Toprak burada yaptığı açıklamada, dünyadaki tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladıklarını belirterek şöyle konuştu: "Dünyadaki tüm kadınlar ve Hakkari'deki kadınlarımızın kadınların gününü kutluyorum. Bildiğiniz gibi ülkemizde kadınlar bazı zorluklar yaşıyorlar. Hatta yerine göre şiddete maruz kalıyorlar. Aslında bunlar bizim kültürümüzde, dinimizde yeri olmayan davranışlar. Bunları hiçbir şekilde tasvip edip veya bir haklılık payı çıkarmamanın yanı sıra bunu tekrar şiddetle kınadığımı belirtmek istiyorum. Dünyanın gelmiş olduğu noktada devletimiz toplumun her noktasında sağlık, eğitim ve diğer sektörlerde en az erkekler kadar kadınlarımızın ülkemize ve insanlara verimli olacakları konusunda en ufak bir şüphemiz yok. Kadınlarımızın zaman zaman yanlış uygulamalara maruz kalmaları bizleri üzmektedir." Vali Toprak, 4'ü engelli 7 çocuğunu yokluklar içerisinde büyüten ve bu nedenle yılın annesi seçilen Yüksekovalı Naciye Erekli'yi çocuklarına yaptığı fedakarlıklardan dolayı tebrik ettiğini de belirterek, "Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğümüzün yaptığı alan taramalarında çok fedakar çalışan, çok çaba gösteren gerçekten hem ailenin kadını, hem de çalışan bir kadın olarak büyük fedakarlık sergileyen Naciye hanımefendiyi yılın annesi seçmeye layık gördük. Kendisi gerçekten 4 tane engelli evladını saçını süpürge ederek bıkmadan, usanmadan çocuklarını yetiştirdi. Yani annelik duygusuyla 7 çocuğunu büyüttü. Kendisini tebrik ediyor ve kadınlar gününü kutluyorum" dedi.