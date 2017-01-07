(Görüntülü Haber) Hakkari'de 240 öğrenciye kayak eğitimi veriliyor

Behçet DALMAZ / HAKKARİ,()-HAKKARİ Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geliştirilen 'Sağlıklı Bir Gelecek Sporla Gelecek' projesi kapsamında 2 bin 800 rakımlı Mergü Bütan Kayak Merkezi'nde değişik okullardan seçilen 240 öğrenciye kayak eğitimi veriliyor. Kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Tesisleri kış sezonunun açılmasıyla birlikte kayakseverlerin uğrak yeri oldu. Hakkari Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan, 'Sağlıklı Bir Gelecek Sporla Gelecek' projesi kapsamında, 12 ilköğretim, 17 de ortaöğretim kurumundan 240 öğrenciye Merga Bütan Kayak Tesisleri'nde kayak antrenörleri tarafından haftanın 5 günü kayak ve kayma teknikleri eğitimi veriliyor. Öğrencileri ziyaret eden Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, kayakla ilk defa tanışan öğrencilerin performansına hayran kaldığını belirtti. Yapılan kayak sporuyla öğrencilerin yeteneklerinin de tespit edildiğini söyleyen Vali Toprak, Hakkarili öğrencileri spora kazandırmak için her türlü desteği vereceğini söyledi.