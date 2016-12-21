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(Görüntülü Haber) Hakkari buz tuttu

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, () - HAKKARİ'de etkili olan soğuk hava, hayatı olumsuz etkilerken, Zap Suyu ve bir alabalık tesisi tamamen dondu. Bölgede günlerdir etkili olan soğuk hava, hayatı durma noktasına getirdi. Bugün hava sıcaklığının...

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, () - HAKKARİ'de etkili olan soğuk hava, hayatı olumsuz etkilerken, Zap Suyu ve bir alabalık tesisi tamamen dondu. Bölgede günlerdir etkili olan soğuk hava, hayatı durma noktasına getirdi. Bugün hava sıcaklığının sıfırın altında 11 derece olarak ölçüldüğü Hakkari'de merkeze 7 kilometre uzaklıktaki Zap Suyu ve bir alabalık tesisi tamamen buz tuttu. Buz tutan alabalık tesislerindeki balıklar buz altında kalırken, tesis sahibi İdris Sofioğlu, buz tutan alabalık tesislerinde buzları küreklerle kırmaya çalıştı. Hakari'de 20 yıl önce açılan ve yılda 200 ton alabalık, 5 milyon yavru balık üreten Depin mevkiindeki alabalık tesisi sahibi İdris Sofioğlu, aşırı soğuklar nedeniyle büyük balık havuzlarının donduğunu söyledi. Aşırı soğuklar nedeniyle donan Zap Suyu da vatandaşların ilgi odağı oldu.

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