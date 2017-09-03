(Görüntülü Haber) Hakan Çavuşoğlu: BM ses vermenin ötesinde eyleme geçmelidir (3)

'BU ÜLKE HERKESE YETER' Bazı dernekleri ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, son olarak Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Bursa Şubesinin Yunus Emre Spor Kompleksi'nde gerçekleştirdiği bayramlaşma törenine katıldı. Burada konuşan Hakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin bu coğrafyanın önemli bir kavşak noktası olduğunu söyledi. Balkanlar, Kafkasya ve Ortadoğu'da farklı saldırılara maruz kalanların sığınacak tek liman olarak Türkiye'yi gördüğünü ve bu nedenle olaylara kayıtsız kalamayacaklarını söyleyen Çavuşoğlu, şöyle konuştu: "Öncelikle yapmamız gereken hükümetlerimiz ve ülke olarak kendilerinin bu bölgede yaşarken güvenli bir şekilde yaşamalarını temin etmek. Mutlaka onların geleceğini, bu noktada teminat altına almak. Komşuluk ve uluslararası ilişkiler bağlamında diplomatik enstrümanları kullanarak onlarla olan ilişkilerimizi arttırmak, bulundukları bölgede rahat huzur içinde yaşamasını sağlamaktır. Ama üzerilerine boca edilen bombalar sebebiyle çocukların bile katledildiği bir noktada Türkiye'nin kapılarını kapatarak, onlara sırtımızı dönmek asla ve asla mümkün olmamalıdır. Bu düşünce bile hasıl olmamalıdır. Bu olduğu için söylemiyorum, ama fi tarihte TBMM kürsüsünde güya Balkanlı olduğunu ifade eden başka bir partiden milletvekili arkadaşımız Suriyelilerle ilgili maalesef böyle bir söz kullanmıştı. Kendisine şunu söyledim; 'Be hey gafil. Sen bu ülkeye Bulgaristan'dan geldin. 89 göçüyle bu kapılar sana sonuna kadar açıldı. O zaman annen baban sırtındaki bir heybeyi alıp bölgeye gelirken sana kimse 'Buradan gitsin' demedi. Senin siyasi partin ve senin siyasi ahlakın bugün aynı şeyleri Suriyeliler için söylüyorsa, otur ve düşün, hatta ağla' Ne farkımız var? Zaman gelmiş, savaşlar olmuş, sınırlar belli bir hale gelmiş. Birimiz sınırın bu tarafında hasbelkader kalmışız birimiz öbür tarafında kalmışız. Çanakkale'ye gittiğiniz zaman Şam'dan Halep'ten Saraybosna'dan Sofya'dan bir çok yerden şehidimiz yok mu?" Doğulu, batılı, Kafkaslı, Balkanlı kimsenin birbirinden farkının olmadığını söyleyen Çavuşoğlu, "Bu ülke hepimize yeter, kardeş olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Hep birlikte ülkemizi kalkındıracağız. Şaha kalkacağız, bunu başaracak güçteyiz." diye konuştu. Bu coğrafyanın önemli bir kavşak noktası üzerinde olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Enerji koridorlarının kesiştiği, çok büyük medeniyetlerin burada neşet ettiği bir coğrafya. 1071'de biz Malazgirt Zaferi ile Anadolu'yu kendimize vatan kılarken ve bizden kat be kat güçlü askerlerle savaşırken, Anadolu için hangi ruh ortaya çıkmışsa, 15 Temmuz'da da aynı ruh ortaya çıkmıştır. Bunları bilerek hareket edeceğiz. Bizim farklılıklarımız gerçekten de büyük bir zenginliğimiz. Biz buraya geldik, emek verdik, katkı verdik, zanaatımızı gösterdik. Komşularımız oldu, akrabalarımız oldu, güçlendik, büyüdük. Ama bir tarafta batı Trakya yerinde duruyor. Oradaki kardeşlerimiz var, Bulgaristan'daki, Makedonya'daki, Arnavutluk'taki, Kosova'daki, Karadağ'daki, Sancak'taki, Bosna'daki kardeşlerimiz var. Onlara sırtımızı mı döneceğiz şimdi? Hayır orası için de çalışacağız. Onların rahatı ve huzur için de neler yapılması gerekiyorsa, gerekirse elimizi taşın altına sokacak, ve ne gerekiyorsa yapacağız. Bunu yapmak zorundayız." dedi.