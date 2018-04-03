(Görüntülü Haber) HAK-İŞ Başkanı Arslan: Kapsam dışı kalan taşeronlar için çalışma başlatacağız Yeniden

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, kamuda sayıları 170 bin olan kadrolu işçi sayısının taşeron düzenlemesi ile 5 katına çıktığını söyledi. Arslan, taşeron düzenlemesi kapsamı dışında kalan işçiler olduğunu hatırlattı, "Bu işçilerin sorunlarının çözüleceği yeni bir çalışma ile mücadele başlatacağız" dedi.







Trabzon’un Ortahisar İlçe Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasındaki 603 işçiyi kapsayan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imza töreni düzenlendi. Belediye çok amaçlı toplantı salonundaki törene, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile belediye çalışanları katıldı.







Törende konuşan HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, kamudaki taşeron düzenlemesine değindi, Türkiye'de belediyeler dahil bütün kamu kurumları, bakanlıklar ve KİT'lerde 170 bin olan kadrolu işçi sayısının düzenleme ile 5 katına çıktığını açıkladı. Arslan, "Bu Türkiye'nin başarısıdır. Bu başarının mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ile ekibini bir kez daha kutluyoruz ve teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bunu gerçekleştirmek çok basit bir iş değil. Büyük bir reforma imza atıldı. Biz uluslararası sendikal örgütlerin de mensubuyuz. Dünyanın en büyük işçi örgütü olan Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu ile Avrupa Sendikalar Konfederasyonu'nda icra kurulu üyesiyiz. Bu düzenleme yapıldıktan sonra bize her ikisinden tebrik mesajları geldi. Dünyada gelişmekte olan hiçbir ülkede yaşanmayan bir değişimi yaşadık. Biz, kadrolu işçimizin 5 katı kamu bünyesinde kadrolu işçi statüsünü elde ettik. Bize bunu nasıl başardığımızı soruyorlar" dedi.







Bu süreçte yaşanan sıkıntıları çeşitli örneklerle anlatan Arslan, şöyle konuştu:







"Türkiye bu mücadelede bir meydan okumayla karşı karşıya olduğunun farkında ve bunu dünya çok iyi biliyor. IMF'nin, Dünya Bankası'nın, uluslararası kuruluşların, uluslararası sermayenin içeride ki ve dışarıdaki temsilcilerinin bize dayattığı gerçek şu ‘özelleştir, kamuyu küçült, devleti küçült bu hizmetleri özel sektör eliyle yürüt.' Bu anlayışa kaşı Recep Tayyip Erdoğan bir meydan okumada bulunmuştur" dedi.







‘KAPSAM DIŞI KALAN TEŞERONLAR İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATACAĞIZ’







Arslan, sendika olarak, taşeron işçilerin sendikal örgütlü olmasının önünü açmak için yıllardır çalışma yürüttüklerini belirterek, "Geçici mevsimlik işçilerinki ÇAYKUR başta olmak üzere bunlar için yeni düzenlemeler geldi. 4-C kapsamındaki arkadaşlarımıza yeni düzenlemeler geldi. Bütün bu düzenlemelere baktığınız zaman Türkiye'de çok önemli bir değişimi birlikte gerçekleştirdik. Bu başarıyı inşallah başka düzenlemelerle devam ettireceğiz. KİT'lerin kapsam dışı kalması, hastane bilgi yönetim sistemindekilerin, sosyal tesislerde yemekhanelerde çalışan yüzde 70 kapsamına giremeyen arkadaşlarımızın, araçlı ihaleler dediğimiz bir kısım ihalelerdeki arkadaşlarımızın bu kapsamın dışında kalmış olması elbette ki onlar açısından üzüntü kaynağı ama biz bunların da çözüleceği yeni bir çalışmayı, yeni bir mücadeleyi de başlatacağız. Bunu yaparken de büyük fotoğrafa asla bakamamazlık etmeyeceğiz. Büyük fotoğraf Türkiye'de çok büyük bir değişimi ve düzenlemeyi başarmış olduk. Bu bizim açımızdan tarihi bir öneme sahip çünkü taşeron firmalardaki arkadaşlarımızın yarın için umutlarını, beklentilerini gerçekleştireceklerine dair bir güvenceleri yoktu artık bunu ortadan kaldırmış olduk. İnşallah yeni dönemde, yeni başarılarla beraber bu düzenlemelerin yenilerini hep birlikte gerçekleştirmeye çalışacağız" diye konuştu.







Konuşmaların ardından Ortahisar İlçe Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasındaki 603 işçiyi kapsayan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalandı. 2 yıl geçerli sözleşme ile ilk yıl işçi maaşlarına yüzde 14, ikinci yıl ise yine yüzde 14 oranında zam yapıldı. İşçilerin sosyal hakları da iyileştirildi.







Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan’a Kuran-ı Kerim hediye etti.







