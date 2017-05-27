Enver ALAS/İSTANBUL,() Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın yeniden yapılandırılmış borçların son ödeme tarihine az bir süre kala haftasonu bütün vergi dairelerinin açık olacağını açıklamıştı. İstanbul'daki vergi daireleri de bugün vatandaşların hizmetinde. Bazı mükellefler, Fatih'te Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'na gelerek ödemelerini yaptı. Borçlarını yapılandıranların ilk iki taksiti ya da peşin ödemeyi 31 Mayıs'a kadar kadar yapması gerekiyor. Ödeme yapmayanlar yapılandırma hakkını kaybedecek. Vergi daireleri yarın da açık olacak.
(Görüntülü Haber) Haftasonunda vergi dairelerinde "Yeniden Yapılandırma" mesaisi
Enver ALAS/İSTANBUL,() Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın yeniden yapılandırılmış borçların son ödeme tarihine az bir süre kala haftasonu bütün vergi dairelerinin açık olacağını açıklamıştı. İstanbul'daki vergi daireleri de bugün...
27 Mayıs 2017 Cumartesi 11:59
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