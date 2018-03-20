(Görüntülü Haber) Hafriyat kamyonlarına sıkı takip... . ATS ile saniye saniye izlenecekler (ARŞİV 2)

Enver ALAS-Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL,( ) İSTANBUL'da hafriyat kamyonlarını izleyecek Araç Takip Sistemi(ATS)'nin ayrıntıları belli oldu. Kaçak döküm yapanlar damper uyarıları ve hız aşımları yapan kamyonları anbean izleyecek olan sistem aynı zamanda, emniyet ve jandarma ekiplerine bu durumu bildirecek. Sistem hakkında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, "Şu ana kadar 8 bin 68 kamyona ATS cihazı takıldı. Taktırmayanlar için de 1 Nisan'a kadar süre verildi. Kaçak döküm ihlali durumunda şahıslara ait hafriyat kamyonlarına 53 bin TL, şirketlere ait olanlara ise 175 bin TL ceza kesilecek" dedi. İstanbul Valisi Vasip Şahin ile İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın dün duyurduğu ATS'nin Beyoğlu'ndaki Çevre Koruma Müdürlüğü'ndeki merkezi basın mensuplarına tanıtıldı. Mevlüt Uysal, burada düzenlediği basın toplantısıyla sistemin nasıl çalışılacağını, detaylarını basın mensuplarına anlattı. Başkan Uysal, "Dün valimiz, il jandarma komutanımız ve ile emniyet müdürümüzle beraber açıklamış olduğumuz hafriyat kamyonlarıyla ilgili yeni kurulmuş olan araç takip sistemi (ATS) üzerine bilgi verdik. Bugüne kadar özellikle hafriyat kamyonlarının vatandaşlarımıza verdiği rahatsızlık, hafriyat dökümü esnasında özel şahısların mülklerine, sokaklara yapılan dökümler, en önemlisi de İstanbul'un içme suyunu sağlayan barajlara yapılan dökümler önemli problem olarak hep gündemdeki yerini korudu. Yaklaşık 1,5 seneye dayanan, son 3 aydır üzerinde çalıştığımız ATS ile birlikte tüm hafriyat kamyonlarının takip ve denetim altına alınması" diye konuştu. SİSTEM UYDU ÜZERİNDEN TAKİP EDİLECEK, UYGULAMASI İSE ALANDA OLACAK Uysal, ATS'nin İstanbul Valisi Vasip Şahin'in başkanlığında ilgili kurumların bir araya getirilmesiyle sistemin işler hale dönüştürülmesinin sağlandığını dile getirerek şunları söyledi: "Bizim belediye adına görevimiz, inşaatın başladığı noktanın, hafriyatın alınması ve dökülmesi gereken yere dökülmesi. Yoldaki aracın nasıl seyrettiği emniyetimizi ilgilendiriyor. Ancak biz İstanbul'da bu işe toptan hep beraber nasıl çözülür o şekilde baktık. Başlangıç hafriyat alınma noktasından itibaren yola çıkan bir hafriyat kamyonunun hızının, güzergâhının, nerede durduğunun ve nereye boşalttığının takibi. Yani damperin nerede açılıp nerede kapattığını takip edebilen, uydu üzerinden bir sistem. Bu sistemi her ne kadar uydu üzerinden takip edebiliyor olsak da asıl olan bunun uygulanması. Biz hafriyatın inşaat alanını gelen kamyonun bu hafriyatı alıp alamayacağının denetlenmesinden başlıyor, Bu da İBB'nin değil, inşaat ruhsatını veren ilçe belediyelerinden başlıyor. Bu konuda 39 ilçe belediyesiyle çalışma yaptık. İnşaat ruhsatı verirken inşaatın hafriyatını alabilecek kamyonu olup olmadığını denetleyerek bu işe başlayacağız." EMNİYET VE JANDARMA'YA BİLGİ VERİLİYOR İBB Başkanı Uysal, "Hafriyat çalışması trafiğin az olduğu, gece saatlerinde yapıldığı için 24 saat esaslı olarak takip ediliyor. Hafriyat alındıktan sonra her hafriyat alınan bölgenin yeri ve nereye döküleceği belli olduğu için yol güzergâhı da belirlenip yol güzergâh belgesi düzenleniyor. Yola çıktıktan sonra hızı aşıp aşmadığı, durup durmadığı ve giderken kapağını açıp açmadığı takip edilebiliyor. Online yapıldıktan sonra güzergahını değiştiren bir kamyon varsa hem zabıta birimleri, hem trafik polislerine, hem de jandarma kontrol alanı içindeyse jandarmaya bilgi aktarılıyor. Sadece 'kural ihlal etti, ceza keselim' şeklinde bir sistem değil. Kural ihlal edenin, kural ihlal etmesine yönelik bir çalışma başlatılmış oldu" şeklinde konuştu. 8 BİN 68 HAFRİYAT KAMYONUNA ATS TAKILDI Sistem sayesinde hafriyat kamyonlarının vermiş olduğu rahatsızlıkların önüne geçileceğinin altını çizen Başkan Uysal, ayrıca bu sayede döküm alanları dışında döküm yapılmasının önüne de geçileceğini vurguladı. Uysal, "Yaklaşık 10-12 bin hafriyat kamyonu çalışıyor. Önemli bir bölümü kurallara uyuyor, işini düzgün yapıyor. Bu sistemle işini düzgün yapan o şahısların da hakkını korumuş oluyor, onların da yanlış yapanlar sebebiyle oluşan tepkiyi engellemiş olacağımızı düşünüyoruz. Vatandaş adına da, kafasına göre hız yapan, damperi açık unutup döke döke giden, çadırını çekmeyip yolda dökülen hafriyatlardan dolayı verilen zararların önüne geçilmiş oluyor. Sistem, Türkiye'de ilk defa burada başlıyor. Herkes görevini tam yaptığı zaman sistem işliyor. Şu ana kadar gönüllü bir şekilde gelip 8 bin 68 kamyonumuza ATS takıldı. Gönüllü bir şekilde gelip sistemi taktıran araç sahiplerine teşekkür ediyorum. Bin-bin 500 civarında sistemi taktırmayan kamyon var. İnşaatlar bu dönemde yavaşladı. İş olmadığından dolayı taktırmadıklarını düşünüyoruz. Aralarında yanlış yapıp da sisteme girmeyeyim diye niyet edenler varsa, onların başka iş bakmaları gerekiyor. Çünkü herhangi bir hafriyatı yükleyip götüremeyecekler. Kendilerine başka iş baksınlar" dedi. "TRAFİKTEN MEN EDİLMEK DAHİL İŞLEM YAPILACAK" Mevlüt Uysal, "Güzergâh dışına çıkan Jandarma bölgesinde Jandarma Trafik ekiplerimiz bu sistemin aynısını takip edebilecekleri programlanmış birer tablet veriyoruz. Herhangi bir hafriyat kamyonu yanlarından geçerken nereden yük aldığı, hangi güzergâhı takip etmesi gerektiğine dair bilgiler var. Onu birebir engelleyecekler. Trafikten men edilmek dahil işlem yapılacak. ATS ile ihbarı anonsla hem zabıtamıza hem de kolluk kuvvetlerimize bildiriliyor" diye konuştu SORULARI YANITLADI Mevlüt Uysal, sistemle ilgili basın mensuplarının da sorularını yanıtladı. "SİSTEMDE HİLE OLMASI MÜMKÜN DEĞİL" ATS cihazında taksimetrelerdeki gibi hile olup olamayacağıyla ilgili bir soru üzerine Uysal, "Hilesi ne olur? Hız limitini artırabilir. Açtığı zaman damperini göstermeyecek bir sistem zaten mümkün değil" dedi. Kaçak döküm ihlali durumunda ödenecek cezalarla ilgili de konuşan Uysal, "Şahıslara ait hafriyat kamyonlarına 53 bin TL, şirketlere ait olanlara ise 175 bin TL ceza kesilecek. Aynı ihlali ikinci kez yapanlara ise iki kat ceza kesilecek" dedi. 2018'DE 8 MİLYON TL CEZA KESİLDİ Mevlüt Uysal, kural ihlali yapan kamyonlara kesilen cezalar hakkında, "Çevre Koruma Daire Başkanlığı'mızın yazmış olduğu cezalar var. Ne kadarı güzergâh dışına çıkmaktan, dökülmemesi gereken yere dökmekten kaynaklı, onu çok bilmiyoruz; ama 2018 itibarıyla kesmiş olduğumuz ceza yaklaşık 8 milyon TL. Bu takip sistemi oluştuktan sonra 1 Nisan'a kadar süre verildi. 1 Nisan'dan sonra ceza işlemleri başlamış olacak" ifadelerini kullandı. CİHAZ BEDELİ 750 LİRA Uysal, "Sisteme dahil olmanın bedeli yok. ATS'nin işçilik bedelini almıyoruz. İBB'nin İSBAK şirketine sadece 750 TL cihaz bedelini veriyorlar. Toprak döküm sahalarında oluşturulan yerlerde hemen taktırabilirler. Cihaz değiştirmede herhangi bir işçilik bedeli alınmıyor. İki yıl garantili bir şekilde cihazlar temin edilmiş. Oradaki sistemin işleyişinin takibi, tamamı İSBAK tarafından yapılıyor" şeklinde konuştu. HAFRİYAT KAMYONLARI İÇİN PARK ALANLARI GELİYOR Hafriyat kamyonlarının sokak aralarına park etmesinin yarattığı sıkıntılar üzerine de değerlendirmelerde bulunan Başkan Uysal, "Sisteme kayıtlı olmayan bir araç yolda giderken trafik polisi veya jandarma sistemde olup olmadığını görebiliyor. Değilse, 15 Temmuz Boğaz Köprüsü'nden geçme hakkı yoksa, o yolda gitme hakkı yok. İstanbul'da araçların kontrol ve takibi sağlamış oluyoruz. İş yapmadıkları dönemde park da çok ciddi bir sorun. Hafriyat işi yapan arkadaşlarımızın da bir derdi. İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'nda belli yerlerinde park alanları oluşturup park etmelerini sağlayacağız. ŞOFÖRLER CİHAZLARA MÜDAHALE EDEMİYOR İSTAÇ Genel Müdürü Fahrettin Soran da sistemin nasıl çalışacağını detaylarıyla anlattı. Soran, cihazlara dışarıdan bir müdahale durumunda anında sinyal geldiğini ifade etti. Kamyonlara takılan cihazın tek tipte olduğunu söyleyen Soran, "Kamyonlar saniye saniye takip edilebilecek, kaçak hafriyat dökümü yapan, hız sınırını aşan sürücülere ceza kesilecek. Hız limitleri kayıt altına alınıp ilgili yerlere bildirilecek" diye konuştu.