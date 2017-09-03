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(Görüntülü Haber) Hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı

EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nden hafif ticari aracın çarptığı yaya 37 yaşındaki Ufuk Erol yaralandı. Kaza, Keşan-Gelibolu Karayolu üzerindeki Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Keşan'dan Çanakkale'nin Gelibolu İlçesi yönüne giden...

EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nden hafif ticari aracın çarptığı yaya 37 yaşındaki Ufuk Erol yaralandı. Kaza, Keşan-Gelibolu Karayolu üzerindeki Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Keşan'dan Çanakkale'nin Gelibolu İlçesi yönüne giden 37 yaşındaki Muhsin Atamer yönetimindeki 33 ANV 96 plakalı hafif ticari araç, düzenleme çalışmaları süren Sanayi Kavşağı'ndan geçtiği sırada yolun karşısına geçmek isteyen Ufuk Erol'a çarptı. Yaralanan Erol, çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Araç sürücüsü Atamer ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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