Bülent PINARBAŞI / ALİAĞA (İzmir), () İZMİR'in Aliağa İlçesi'nde hacizli 'Esi Winner' adlı kuru yük gemisi, şiddetli rüzgarda çapasından kurtulup 3 mil kadar sürüklendikten sonra karaya oturdu. Aliağa'da hacizli olarak bulunan 5 gemiden 'Esi Winner' adlı kuru yük gemisi, 2014'ten beri demirli bulunduğu Karadut Mevkii'nden şiddetli rüzgarın da etkisiyle sürüklenmeye başladı. Çapadan kurtulan Moldova bayraklı gemi, 3 mil sürüklendikten sonra Bozburun Mevkii'nde karaya oturdu. 105 metre uzunluğundaki 4 bin 489 grostonluk gemi, Çandarlı yönüne doğru sürüklendikten sonra Şakran Bozburun Mevkii'nde karaya oturdu. Aliağa Liman Başkanlığı yetkilileri, çevredeki balıkçıların haber vermesi üzerine geminin yanına gitti. Batma tehlikesi bulu
(Görüntülü Haber) Hacizli gemi 3 mil sürüklenip karaya oturdu
Bülent PINARBAŞI / ALİAĞA (İzmir), () İZMİR'in Aliağa İlçesi'nde hacizli 'Esi Winner' adlı kuru yük gemisi, şiddetli rüzgarda çapasından kurtulup 3 mil kadar sürüklendikten sonra karaya oturdu. Aliağa'da hacizli olarak...
11 Ocak 2017 Çarşamba 16:13
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