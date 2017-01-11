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(Görüntülü Haber) Hacizli gemi 3 mil sürüklenip karaya oturdu

Bülent PINARBAŞI / ALİAĞA (İzmir), () İZMİR'in Aliağa İlçesi'nde hacizli 'Esi Winner' adlı kuru yük gemisi, şiddetli rüzgarda çapasından kurtulup 3 mil kadar sürüklendikten sonra karaya oturdu. Aliağa'da hacizli olarak...

Bülent PINARBAŞI / ALİAĞA (İzmir), () İZMİR'in Aliağa İlçesi'nde hacizli 'Esi Winner' adlı kuru yük gemisi, şiddetli rüzgarda çapasından kurtulup 3 mil kadar sürüklendikten sonra karaya oturdu. Aliağa'da hacizli olarak bulunan 5 gemiden 'Esi Winner' adlı kuru yük gemisi, 2014'ten beri demirli bulunduğu Karadut Mevkii'nden şiddetli rüzgarın da etkisiyle sürüklenmeye başladı. Çapadan kurtulan Moldova bayraklı gemi, 3 mil sürüklendikten sonra Bozburun Mevkii'nde karaya oturdu. 105 metre uzunluğundaki 4 bin 489 grostonluk gemi, Çandarlı yönüne doğru sürüklendikten sonra Şakran Bozburun Mevkii'nde karaya oturdu. Aliağa Liman Başkanlığı yetkilileri, çevredeki balıkçıların haber vermesi üzerine geminin yanına gitti. Batma tehlikesi bulu

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