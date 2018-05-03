(Görüntülü Haber) Güzellik merkezinde kaçak balon üretenlere operasyon

ELAZIĞ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde güzellik merkezi adı altında helyum gazı doldurmak yerine karpit ve lavabo açıcısı kullanılarak balon üreten iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda, kaçak balon yapımında kullanılan malzemeler imha edildi. Sokaklarda balon satışı yapan seyyar satıcılara karşı takip ve denetim başlatan Elazığ Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, çocukların sağlığını tehlikeye atan ve ileri derecede yanık ve kazalara sebebiyet veren iş yerlerini takibi aldı. Yapılan çalışmalar kapsamında Rızaiye Mahallesi Akkuş Sokak'ta güzellik salonu adı altında kaçak balon dolumu yapıldığı tespit edildi. Zabıta ekipleri, güzellik merkezi görünümlü uçan balon imalathanesine operasyon yaptı. Çocukların sağlığını tehlikeye atan balon ve maddeleri toplanarak imha edildi. İş yerini işletenler hakkında yasal işlem başlatıldı.