(Görüntülü Haber) Güvercinlik'te deniz dibi temizliği

BODRUM'un Gümüşlük Mahallesi'nde yapılan deniz dibi temizliğinde yaklaşık yarım ton atık çıkarıldı. Bodrum Belediyesi'nin 4 yıl önce 'Denize En Çok Mavi Yakışır' sloganıyla başlatarak geleneksel hale getirdiği deniz dibi temizlik çalışmaları, bu sabahtan itibaren Güvercinlik sahilinde yapıldı. Bodrum Belediyesi dalış ekibinde görevli 11 dalgıç, 1,5 kilometre uzunluğundaki sahilde 2 ila 20 metre derinlikte deniz dibini temizledi. Yaklaşık 2 saat süren deniz dibi temizliği sırasında denizden 107 kilo cam, 92 kilo plastik, 216 kilo araç lastiği, 42 kilo teneke alüminyum, 37 kilo tekstil atığı ve 3 kilo demir gibi çok sayıda atık madde çıkarıldı. Toplam 497 kilo atığın çıkarıldığı temizlik çalışmaları sonrası, atıklar ayrıştırma işlemlerinin ardından kamyona yüklenerek geri dönüşüm için Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne nakledildi. Bodrum Belediyesi yetkililerinin yanı sıra Güvercinlik Sudi Özkan Ortaokulu öğrencilerinin de katıldığı etkinlikte çocuklar, dalgıçların çıkardıkları atıkları dikkatle inceledi. Bodrum Belediyesi yetkilileri, çevrenin korunması ve geri dönüşümün önemi üzerine çıkan atıklardan örnekler sunarak öğrencileri bilgilendirdi. Bazı öğrencilerin "İnanmıyorum bunlar şimdi denizden mi çıktı?" dediği duyuldu. Deniz dibi temizliği, 14 Şubat Çarşamba günü Gümbet'te devam edecek. Temizlik daha sonra Bitez, Ortakent, Akyarlar, Turgutreis, Kadıkalesi, Gümüşlük, Yalıkavak, Gündoğan, Küçükbük, Gölköy, Türkbükü, Torba ve son olarak Bodrum merkez olmak üzere toplam 19 noktada yapılıp tamamlanacak.