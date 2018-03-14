(Görüntülü Haber) Güvenlik korucusu, silahlı saldırıda yaşamını yitirdi (2)

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Van'ın Edremit ilçesindeki evinin yakınında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren güvenlik korucusu Metin Ertaş (44) için tören düzenlendi. Törende, Ertaş'ın oğlu Serhat (18) gözlerini babasının tabutundan ayıramadı. Metin Ertaş, gözyaşları arasında toprağa verildi. Gürpınar ilçesinde güvenlik korucusu olarak görev yapan evli ve 4 çocuk babası Metin Ertaş, dün gece saatlerinde Edremit ilçesi Şabaniye Mahallesi'ndeki evine giderken yüzü kar maskeli, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ertaş, ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ertaş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Metin Ertaş'ı cenazesi, Şabaniye Mahallesi'ndeki Hacı Ömer Camisi'ne getirildi. Ertaş için burada tören düzenlendi. Törene Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Van Asayiş Kolordo Komutanı Korgeneral Salih Karataş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İlçe Belediye Başkan Vekilleri, Korucular Derneği Başkanı Ayhan Kahraman, kurum amirleri, asker ve polisler ile çocukları ve yakınları katıldı. Metin Ertaş'ın öz geçmişinin okunmasının ardından öğle namazını takiben cenaze namazı kılındı. TABUTUN BAŞINDAN AYRILMADI Cenaze törenine katılan Metin Ertaş'ın babası Azizhan ile çocukları Sami, Serhat, Muhammed ve Şermin Ertaş gözyaşlarına hâkim olamadı. Ertaş'ın yakınlarını komutanlar teselli etti. Törende Serhat Aktaş, bir an olsun gözlerini babasının tabutundan ayırmadı. Törenin ardından güvenlik korucusu Metin Ertaş'ın cenazesi askerlerin omuzlarında taşınarak, Şabaniye Mahallesi'ndeki mezarlığa getirildi. Ertaş, gözyaşları arasında toprağa verildi. Orhan AŞAN-Arif KARAKAŞ/VAN, ()-