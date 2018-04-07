İstanbul İstanbul Boğazı'nda geminin yalıya çarpma anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kıyıdaki panik de yer alıyor.
(Görüntülü Haber) Güvenlik kamerasından geminin yalıya çarpma anı
İstanbul İstanbul Boğazı'nda geminin yalıya çarpma anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kıyıdaki panik de yer alıyor.
07 Nisan 2018 Cumartesi 17:16
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