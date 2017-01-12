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(Görüntülü Haber) (Güvenlik kamerası görüntüsüyle) Esenler'de çatıdan düşen kar birikintisi korkuttu

* Kar kütlesinin düşme anı ve yaşanan panik güvenlik kamerasında. Haber-Kamera: İhsan YALÇIN - Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul Esenler'de dün akşam saatlerinde 5 katlı bir binanın çatısında biriken kar kütlesi ağırlık...

* Kar kütlesinin düşme anı ve yaşanan panik güvenlik kamerasında. Haber-Kamera: İhsan YALÇIN - Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul Esenler'de dün akşam saatlerinde 5 katlı bir binanın çatısında biriken kar kütlesi ağırlık yapınca sokak içerisine düştü. Olaydan dakikalar önce alınan önlem can kaybı ve yaralanmayı önledi. Esenler, Turgut Reis Mahallesi'nde dün saat 21.00 sıralarında 5 katlı bir apartmanın çatısında biriken kar kütlesi ağırlık yapınca kiremitlerle birlikte sokağa düştü. Olaydan dakikalar önce ihbar üzerine polisin sokağı araç ve yaya trafiğine kapatması bir can kaybı ve yaralanmayı önledi. Bu anlar ise iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kar kütlesi kiremitlerle birlikte sokağa düşüyor. Sokak karanlığa gömülüyor. Bu anlar sokaktakiler panik içinde olay yerine koşuyor.

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