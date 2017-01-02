Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - İSTANBUL Reina’daki saldırıda hayatını kaybedenlerden güvenlik görevlisi Fatih Çakmak için Bağcılar Yavuz Selim Camii'nde tören düzenleniyor.
(Görüntülü Haber) Güvenlik görevlisi Fatih Çakmak son yolculuğuna uğurlanıyor (2)
Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - İSTANBUL Reina’daki saldırıda hayatını kaybedenlerden güvenlik görevlisi Fatih Çakmak için Bağcılar Yavuz Selim Camii'nde tören düzenleniyor.
02 Ocak 2017 Pazartesi 14:29
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