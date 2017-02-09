(Görüntülü Haber) Gürsöz; Yerli ilaç üretimiyle ilgili çalışmalarımız var

ÇORUM'da 4'üncü Eczacılıkta Muvazaa ile Etkin Mücadele Çalıştayı düzenlendi. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Başkanı Hakkı Gürsöz, "Yerli ilaç üretimiyle ilgili çalışmalarımız var. Özellikle Türkiye’de üretebileceğimiz ithal ilaçları Türkiye’de ürettirmeyi hedefliyoruz" dedi. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Anitta Otel’de düzenlenen 4'üncü Eczacılıkta Muvazaa ile Etkin Mücadele Çalıştayı'na, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Hakkı Gürsöz’ün yanı sıra, Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Türk Eczacılar Birliği Genel Sekreteri Arman Üney, 45'inci Bölge Eczacılar Odası Başkanı Sönmez Çalışkan, daire müdürleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile eczacılar katıldı. Toplantıda konuşan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Hakkı Gürsöz, ilaç tedarik etmede hiçbir sorun yaşamadıklarını dile getirdi. Son günlerde tartışılan bu konunun yanlış olduğunu belirten Gürsöz, şöyle konuştu: "Son günlerde ilaç tedarik sorunu olduğuyla ilgili tartışmalar sürüyor. Esasında ciddi manada bir sorun yok. Bizde bu küçük bir sorunun büyütüldüğü ve spekülatif hale getirilmeye çalışıldığı izlenimi var. Türkiye’nin ilaç sevkiyatında bir sorun yoktur. Ocak ayından önceki aylara göre daha yukarıda ilaç sevkiyatı yapıldı. Bu ay bize 49 adet şikayet geldi. Bunları da tek tek inceledik. Şuanda lanse edildiği gibi bir ilaç tedarik sıkıntısı yok. Çünkü rakamlar bize bunları söylüyor." Kurumun geliştirdiği yeni bir arama motoruyla birlikte vatandaşların hangi ilaçların hangi eczanelerde bulabileceğini görebileceğini anlatan Gürsöz, "İlacımı nerede bulabilirim?" diye bir ilaç arama motoru geliştirdik. Vatandaşlarımız, artık hangi ilacın hangi eczanelerde olduğunu görebilecek. Son değerlendirmeler yapıldı, pilot uygulama başarıyla gerçekleştirildi, şu anda gayet başarılı çalışıyor. Sayın bakanımızın da talimatını bekliyoruz. Daha sonra halka arz edeceğiz. Sadece eczane ismiyle görecekler. Bunun bir sonraki adımında da eczacılarımıza yönelik düşünüyoruz. Eczacımız depolarda aradığı ilacı aratıp bulabilecek. Bir de böyle bir çalışma düşünüyoruz" diye konuştu. İthal edilen ilaçların patent sahipleriyle Sağlık Bakanlığı aracılığıyla görüştüklerini, Türkiye’de üretmeleri için çalışmalara başladıklarını açıklayan Gürsöz, bu çalışmayla birlikte 2 milyar 400 milyon TL’lik bir tasarruf yapılacağını ifade etti. Gürsöz, şöyle devam etti: "Yerli ilaç üretimiyle ilgili çalışmalarımız var. Özellikle Türkiye’de üretebileceğimiz ithal ilaçları Türkiye’de ürettirmeyi hedefliyoruz. İthal ilaç ruhsat sahiplerine çağrıda bulunuyoruz. ‘Sen bu ilacını Türkiye’de üretir misin?’ diyoruz. Üretim diyorsa sorun yok. Gelmiyorum diyorsa onun eşdeğerleriyle onun yerini doldurmayı hedefliyoruz. Süreci başlattık. İlk etapta 2 milyar 400 milyon TL’lik ithal ettiğimiz ilacın parası bizde kalacak. Bir yıllık süre zarfında gerçekleştirileceğiz. Bu şekilde ekonomimize katkı sağlayacağız. Yaklaşık 500 adet ithal ilacı da imale döndürmüş olacağız. İlaç aynı isimle satılmaya devam edecek ancak ekonomik anlamda ülkemizin dış ticaret dengeleri anlamında katkı sağlayacak." Türk Eczacılar Birliği Genel Sekreteri Arman Üney ise, halka ilacı ulaştırmada büyük sorunlar yaşadıklarını söyledi. Muvazaa yapan eczanelerle ilgili, "Çekmeceyi açtığınızda biz muvazaa yapıyoruz diye bir belge bulunmuyor" diyen Üney, bu sorunu çözmek için eczacılara çağrıda bulundu. Çalıştayda konuşmaların ardından Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Hakkı Gürsöz protokol üyelerine katılım belgelerini verdi.