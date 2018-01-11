(Görüntülü Haber) Gürsel Tekin “Ne yazık ki yeni bir rant alanının olduğunu da onlara hatırlatmak istiyorum”

Taner YENER-İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL,() Geçtiğmiz günlerde yıkılan Zeytinburnu Nakliyeciler Sitesi’nde konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, ortada bir protokol bulunduğunu ve konuyu TBMM gündemine taşıyacaklarını belirterek, “Yıkım çok kolay bir şeyi yıkmak kadar kolay bir şey yoktur. Şimdi buradaki insanlar yeraltına mı gidecekler. Ne diyorlardı, ‘İstanbul’a ihanet ettik’ bu ne demektir. Bu rantlardan kaynaklı ihanet ettik dediler. Hatta geçen gün yetmedi ‘Dikey yapılaşmalar olmayacak. Yatay yapılaşmalar olacak’ ne yazık ki burada yeni bir rant alanının olduğunu da onlara hatırlatmak istiyorum.” dedi. “Şehrinize, ekmeğinize, aşınıza sahip çıkın” CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, arazinin 2014 yılında satışından sonra tahliye sürecinin ardından geçtiğimiz günlerde 7 blok ile 254 işyerinin yıkıldığı Zeytinburnu'ndaki Nakliyeciler Sitesi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Nakliyat-İş sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu ve nakliyecilerle sohbet ederek sorunlarını dinleyen Tekin, bu yıkımın ne ilk ne de son olduğunu ifade ederek, “Ne yazık ki, İstanbul’da önümüzdeki süreçlerde rantçı bir bakış anlayışıyla birçok yıkımlarında sırada olduğunu sizlerle hatırlatmak istiyorum. Bunun için böylesi bir sürecin önüne geçmenin bir tek yolu var. Dayanışma içinde olmanızdır. Hangi siyasi partiye oy verirseniz verin. Hangi siyasal düşünce de olursanız olun bu şehrinize, ekmeğinize, aşınıza sahip çıkın. Ekmeğinize, aşınıza, şehrinize sahip çıkamazsanız yarın hangi uluslararası holdinglere mahkum olursunuz onu bugünden kestirmek mümkün değil.” diye konuştu. “TBMM ‘ye de taşıyacağız” Sitedeki esnafları, sendikanın ve işçilerin bir tek talebi olduğunu söyleyen Tekin, “Hak, hukuk ve adalet. Ortada bir protokol var. Burada binlerce insan burada yıkım çok kolay bir şeyi yıkmak kadar kolay bir şey yoktur. Şimdi buradaki insanlar yeraltına mı gidecekler. Düşünün bu nakliyeciler nerede arabasını park edecekler. Size yer yapacağım diye protokole imza atacaksınız. Ama aynı firma iş ortaklarına siyasi ortaklarını devreye sokarak buradan hiçbir tebligat yapılmaksızın insanların başına yerleri yurtları yıkılacaktır. Yıkım kurallarına bile uyulmamış.Yıkım ne demektir? Önce tebliğ edersiniz. Tebligattan sonra elektrik, su neyse onlara kesersiniz. Belli bir süre verirsiniz. Adeta bir eşkiyalık sistemiyle bir gece yarısı geleceksiniz insanların başına ekmeğini ocağını yıkacaksınız. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Bunu TBMM ‘ye de taşıyacağız. Bu bir siyasi mesele değildir. Bu insani bir meseledir. Bu konuda yapmamız gereken ne ise yapmak istiyoruz.” dedi. “Hukuksal süreci de başlatmak zorundasınız” Tekin konuşması sırasında sendika başkanı Küçükosmanoğlu’na dönerek, “Bütün bu tebligatlar dahil olmak üzere hukuksal süreci de başlatmak zorundasınız. Çünkü herkes suç işlemiştir.Tebligatı gönderen yıkımın ne şekilde olacağını yazmasına rağmen kimse buna uymamıştır. Buradaki rantçı firma ne yapacağını protokole imzaya bağlamasına rağmen gereğini yapmamıştır. Ama devletin güçlerinin tek kolay gücünün yettiği gariban vatandaştır, işçidir, köylüdür. Onu da sizin takdirinize bırakıyorum.” dedi. “Yeni bir rant alanının olduğunu da onlara hatırlatmak istiyorum” Tekin konuşmasını şöyle tamamladı: “Ekranlarınızı açtığınızda özelikle son bir yıldır gerek sayın Erdoğan gerek Çevre Şehircilik Bakanı gerekse Başbakan’ın sözlerini hatırlatmak istiyorum. Ne diyorlardı, ‘İstanbul’a ihanet ettik’ bu ne demektir. Bu rantlardan kaynaklı ihanet ettik dediler. Hatta geçen gün yetmedi ‘Dikey yapılaşmalar olmayacak. Yatay yapılaşmalar olacak’ ne yazık ki burada yeni bir rant alanının olduğunu da onlara hatırlatmak istiyorum. Dikey yapı..” dedi. “Aslında bu sorun daha da büyüyerek artmıştır” Nakliyat-İş sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu ise sitenin taşımacılık sektöründe stratejik olarak Türkiye’nin en önemli yerlerinden biri olduğuna dikkat çekerek, “Taşımacılık sektöründe en merkezi yerdir. Tüm bunlar bir yana yıkılmadan önce de çeşitli görüşmelerimiz oldu. Tüm bunlar bir yana bizimde yıkılmadan önce çeşitli görüşmelerimiz oldu. NAKO (Nakliyeciler Ambarları İşletme Kooperatifi ) ile beraber Akzirve ‘nin (araziyi alan şirket) genel müdürü ile görüştük. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili ile görüştük bunları anlatmaya çalıştık. Tüm bu anlatımlarımız bir kenara itilerek tamamen hukuksuz keyfi bir şekilde yapılan bu yıkım gerçekleştirildi. Şuan yüzleri aşan nakliyat ambarı sağda solda çalışmak durumunda ve sendikamız üyesi işçilerin önemli bir kısmı işinden ekmeğinden edilmiş durumda aslında bu sorun daha da büyüyerek artmıştır. Çünkü buradaki insanlar bir biçimiyle faaliyetlerini devam ettirmek için trafik meselesinden tutalım diğer sorunlara kadar sorun daha da büyümüştür İBB açısından İstanbul Valiliği açısından… Dediğim gibi burası günde 400 tane kamyonetlerin de geldiği bir şekilde genele yayılıyor olması büyük sorunlar ortaya çıkartmıştır.” dedi. Küçükosmanoğlu kendileri için en önemli sorunun işçi ve üyelerin geleceği olduğunu ifade ederek, “Bunun faturasının işçilere ve emekçilere çıkartılmasını protesto ediyoruz.” dedi. Öte yandan pankart taşıyan grup sık sık, “Ekmeğe uzanan eller kırılsın” ,”Akzirve şaşırma sabrımıza taşırma”şeklinde sloganlar attı. Öte yandan çevik kuvvetin de aralarında bulunduğu polis ekipleri, site girişi ve çevresindeki güvenlik önlemleri aldı.