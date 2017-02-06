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(Görüntülü Haber)Gürsel Tekin: Bu kadar bekleteceğiniz bir anayasa paketini niye bu kadar aceleye getirdiniz?

Güven USTA / İSTANBUL, () CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Karaköy ve Eminönü'nde iş yerlerini ziyaret etti. Tekin burada esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti, onların sorunları dinledi. Ziyaretlerin ardından konuşan...

Güven USTA / İSTANBUL, () CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Karaköy ve Eminönü'nde iş yerlerini ziyaret etti. Tekin burada esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti, onların sorunları dinledi. Ziyaretlerin ardından konuşan Gürsel Tekin, "Yurttaşlarımızın çok ciddi sorunları var. Ekonomik sıkıntılar, işsizlik ve yoksulluk tarif edilemeyecek boyuta gelmiş. Bütün bunları biz görüyorduk, defalarca da hükümeti uyardık. Bütün bu sorunlar varken, birikmiş bu kadar iç ve dış politika sorunları varken önümüze ucube bir anayasanın gelmesini anlamakta zorluk çektik. Doğrusu halen de izah edebilmiş değiller. Dikkat ederseniz başta Sayın Başbakan ve hükümet yetkililerinin, önümüze getirmiş oldukları parlamentoda müzakere bile edilemeyen 18 maddeyle ilgili söyleyebilecekleri bir tek kelime yok. Sadece ona buna çamur atalım. Bu ısrarla önümüze dayatmış olduğunuz 18 maddeyle ilgili söyleyebileceğiniz bir şeyiniz varsa çıkın söyleyin. Ama inanın söyleyebilecekleri hiçbir şeyleri yok. Ve o kadar acele ettiler ki parlamentoda müzakere edilmedi. Şimdi görüyoruz ki acelesi yokmuş işte halen bekliyor. Yani bu kadar bekleteceğiniz bir anayasa paketini niye bu kadar aceleye getirdiniz. Ne sorsak bir türlü cevap alamıyoruz" dedi. "EKONOMİDEKİ DARALMA BİR PATLAMA NOKTASINA GELDİ" Tekin sözlerini şöyle sürdürdü: "Dün ekonomideki daralma, sıkışıklık ve sorun bir patlama noktasına geldi. Türkiye'nin en önemli kuruluşlarının bir gece yarısı, bir pazar günü fona devredildiğini görüyoruz. Hükümete soruyoruz; bütün bu fona devredilen kurumlar Bakanlar Kurulu'nda müzakere edilerek mi oldu, yoksa birilerinin talebiyle mi oldu? Bu saate herhangi bir bakan ya da başbakanın hiçbir şey söylememesi oldukça manidar. Niye, neden, hangi gerekçelerle?"

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